Comienza "Esquel Juega" 2026

La Municipalidad de Esquel pone en marcha una nueva edición de Esquel Juega, el programa invernal totalmente gratuito diseñado para que la comunidad disfrute del receso invernal con propuestas deportivas, recreativas y de integración. Las actividades se desarrollarán desde el 14 hasta el 24 de julio, y desde la organización confirmaron que la totalidad de los preinscriptos ya se encuentran debidamente anotados.

Para el grupo de niños y niñas de 5 y 6 años, las jornadas serán los martes y jueves de 14:00 a 17:00 horas, comenzando en la Escuela 713 de 14:00 a 15:15 horas para luego realizar actividades en el Natatorio, con entrada y salida en la Residencia Deportiva. En el mismo rango de días y horarios, los chicos de 7 y 8 años iniciarán en el Natatorio de 14:00 a 15:15 horas y luego continuarán en la Escuela 713. Por su parte, los grupos de 9 y 10 años, y de 11, 12 y 13 años asistirán los miércoles y viernes de 14:00 a 17:00 horas para concentrar sus actividades directamente en el Natatorio, con punto de encuentro en la Residencia Deportiva.

Cabe destacar que el miércoles 15 de julio habrá un horario especial de 12:00 a 15:00 horas para todos los grupos debido al partido de la Selección Argentina. En tanto, los adultos mayores tendrán su espacio los martes y jueves de 10:00 a 13:00 horas, distribuyendo su cronograma con actividades en el Natatorio durante la primera semana y en el Gimnasio durante la segunda semana.