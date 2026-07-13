Río Negro busca habilitar la venta de carne de guanaco y jabalí

El Gobierno de Río Negro enviará a la Legislatura un proyecto para modificar la Ley Provincial de Carnes con el objetivo de permitir la comercialización formal de carnes silvestres, principalmente de guanaco y jabalí.

La propuesta busca que estos productos puedan venderse legalmente en carnicerías, comercios y restaurantes, dejando atrás un esquema en el que el aprovechamiento de estas especies está vinculado, en gran medida, a la caza sanitaria y al consumo informal.

De avanzar la iniciativa, también se facilitarían las habilitaciones para productores y establecimientos elaboradores interesados en incorporarse a este nuevo mercado, siempre bajo los requisitos establecidos por la normativa sanitaria.

El proyecto contempla controles por parte de los municipios, la provincia y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), con el objetivo de garantizar la inocuidad de los alimentos y prevenir enfermedades como la triquinosis.

Además del aspecto comercial, el Gobierno rionegrino sostiene que la medida podría tener un impacto ambiental positivo. En el caso del jabalí europeo, considerado una especie invasora, una mayor utilización de su carne contribuiría a reducir su población y mitigar los daños que provoca sobre la producción agropecuaria y los ecosistemas.

Río Negro no es la única provincia que analiza este tipo de iniciativas. En Santa Cruz ya se comercializa carne de guanaco como una alternativa de menor costo frente a la carne vacuna, mientras que en Corrientes avanzan proyectos para faenar ciervos y chanchos salvajes, especies que fueron declaradas plaga por los perjuicios que generan en las actividades productivas y en la fauna nativa.

Con esta propuesta, la provincia busca abrir un nuevo mercado para las carnes no tradicionales, combinando el aprovechamiento de recursos, el control de especies y la diversificación de la oferta alimentaria.

MA