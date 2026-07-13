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13 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El Auditorio Municipal ofrece cinco funciones de cine para disfrutar en familia

Minions & Monstruos, Toy Story 5 y Scary Movie 6 son parte de la programación en el regreso del Cine local. Detalles y entradas.
Por Redacción Red43

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En el marco de las vacaciones de invierno, la Municipalidad de Esquel, a través de la subsecretaría de Cultura, invita a la comunidad a disfrutar de dos jornadas a puro cine en el Auditorio Municipal, con una programación pensada para toda la familia que incluye funciones en formatos 2D y 3D.

 

Durante el lunes y martes se proyectarán cinco películas, ofreciendo distintas opciones para que vecinos y visitantes puedan compartir una propuesta recreativa durante el receso invernal.

 

La programación comenzará el lunes con la proyección de "Minions & Monstruos" en 3D, a las 15:00 horas, mientras que a las 20:00 horas será el turno de "Toy Story 5" en 2D.

 

El martes, la primera función será a las 15:00 horas con una función distendida de "Minions & Monstruos" en 2D, destinada a brindar una experiencia más accesible e inclusiva para personas con hipersensibilidad sensorial, trastornos del espectro autista y quienes prefieran un ambiente con estímulos reducidos.

 

La programación continuará a las 18:00 horas con "Toy Story 5" en 3D, y finalizará a las 21:00 horas con la comedia "Scary Movie" en 2D.

 

Las entradas estarán disponibles ambos días desde las 14:00 horas en la boletería del Auditorio Municipal, ubicado en Belgrano 330. Los valores son de $7.500 para las funciones en 2D y $8.500 para las funciones en 3D.

 

Desde el municipio se invita a toda la comunidad a aprovechar esta propuesta cultural y recreativa, pensada para disfrutar en familia y compartir las vacaciones de invierno en la ciudad.

 

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