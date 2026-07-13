Día Internacional del TDAH: la importancia de detectar los síntomas a tiempo y derribar mitos

En el marco del Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que se conmemora cada 13 de julio, especialistas y organizaciones de salud destacan la importancia de reconocer los síntomas de manera temprana, promover el diagnóstico oportuno y combatir los prejuicios que aún rodean a esta condición.

El TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes y tiene un fuerte componente genético. Puede manifestarse desde la infancia y continuar durante la adolescencia e incluso la adultez, afectando el desempeño escolar, laboral, familiar y social.

Sus principales características se agrupan en tres ejes: la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y la impulsividad. Sin embargo, no todas las personas presentan los mismos síntomas ni con la misma intensidad. En algunos casos predominan las dificultades para mantener la atención, mientras que en otros sobresalen la inquietud o la impulsividad. También existe una presentación combinada.

Entre las señales más frecuentes se encuentran la dificultad para concentrarse durante períodos prolongados, cometer errores por descuido, olvidar tareas u objetos, tener problemas para organizar actividades, interrumpir conversaciones, responder antes de que finalicen las preguntas, mostrar inquietud constante o dificultad para permanecer sentado y completar consignas.

Los especialistas advierten que estos comportamientos deben observarse cuando aparecen de forma persistente y en distintos ámbitos, como el hogar, la escuela o el trabajo. Además, remarcan que el diagnóstico siempre debe ser realizado por profesionales mediante una evaluación clínica integral, ya que los síntomas pueden confundirse con otras situaciones o etapas del desarrollo.

Aunque el TDAH suele identificarse durante la niñez, muchas personas reciben el diagnóstico recién en la adultez, cuando encuentran una explicación a dificultades que las acompañaron durante años.

El tratamiento se adapta a las necesidades de cada paciente y puede incluir psicoeducación para la persona y su familia, acompañamiento psicológico, estrategias para mejorar la organización y la planificación, intervenciones escolares y, cuando el profesional lo considera necesario, medicación.

Además de los desafíos que implica, el TDAH también puede estar asociado a fortalezas como la creatividad, la capacidad para encontrar soluciones originales, la curiosidad, la empatía, la espontaneidad, el sentido del humor y una destacada memoria visual.

La jornada también busca derribar mitos. El TDAH no es consecuencia de una mala crianza, la falta de límites o la falta de voluntad. Comprender esta condición desde una perspectiva basada en la evidencia científica permite reducir el estigma y generar entornos más inclusivos para quienes conviven con ella.

R.G