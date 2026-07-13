El Bolsón habilitó un WhatsApp para reclamos y consultas

Los reclamos municipales en El Bolsón podrán realizarse a través de un nuevo canal de comunicación habilitado por la Municipalidad, que permitirá a los vecinos enviar pedidos, consultas y sugerencias mediante WhatsApp.

La herramienta está destinada a facilitar el contacto con la Coordinación de Gobierno y recibir información sobre situaciones vinculadas a servicios públicos, mantenimiento de espacios comunes, infraestructura urbana y otras necesidades de los barrios.

Cómo realizar un pedido

Para comunicarse con el área municipal, los vecinos deberán enviar un mensaje al número 2944 31-6643, indicando el motivo del contacto y detallando la situación que desean informar.

En caso de ser necesario, también podrán adjuntar fotografías u otros datos que ayuden a identificar el pedido y facilitar su seguimiento.

Desde el Municipio señalaron que la iniciativa busca ordenar la recepción de inquietudes y mejorar los tiempos de respuesta ante las solicitudes que ingresen por esta vía.

O.P.