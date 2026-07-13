“No es un partido más”: el sentimiento de un veterano de Malvinas antes de Argentina-Inglaterra

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra no será un partido más para una parte de la sociedad argentina. A la expectativa deportiva por llegar a una nueva final se suma una historia marcada por la Guerra de Malvinas, un capítulo que vuelve a aparecer cada vez que ambos países se enfrentan en una cancha.

Desde Comodoro Rivadavia, el veterano de guerra Jorge Eduardo Palacios compartió sus sensaciones en el programa “Buen Día Comodoro” de SETA TV y explicó por qué este encuentro tiene un significado especial para quienes vivieron el conflicto de 1982.

“Era el partido esperado por la gran mayoría de los veteranos de guerra porque nos trae todo lo que vivimos en Malvinas en el 82”, expresó Palacios al referirse al duelo que se disputará este miércoles.

El excombatiente recordó también el histórico triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial de México 1986, apenas cuatro años después de la guerra. Aquella victoria, además de deportiva, tuvo una carga emocional muy fuerte para muchos argentinos que todavía tenían presente lo ocurrido en las islas.

“En ese momento sentíamos que era una pequeña revancha. Yo siempre decía: ‘Por lo menos les ganamos al fútbol’”, recordó.

Para Palacios, aunque el encuentro pertenece al ámbito deportivo, es difícil separarlo de la historia. “Uno sabe bien que esa camiseta representa al país que sigue ocupando nuestras Islas Malvinas. Es un sentimiento muy profundo para todos los argentinos”, señaló.

El veterano también destacó que el fútbol estuvo presente incluso durante la guerra, ya que muchos soldados seguían las noticias deportivas cuando tenían la posibilidad. En ese sentido, valoró que actualmente la Selección y los hinchas continúen manteniendo viva la memoria de Malvinas.

“Hoy también nos emociona cuando los jugadores recuerdan a los soldados y cuando las canciones de la Selección nombran a Malvinas. Eso demuestra que la causa sigue viva”, sostuvo.

Palacios contó que verá el partido en la tranquilidad de su casa, acompañado por la emoción de una jornada que tendrá una enorme carga simbólica. “Cuando empiece el partido prácticamente no voy a poder hablar porque se nos hace un nudo en la garganta”, afirmó.

Más allá del resultado, el excombatiente destacó el rol del fútbol como un espacio de encuentro para los argentinos y dejó un mensaje de apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni: “El fútbol también une a los argentinos, así como Malvinas nos une. Fuerza Selección. Vamos por la cuarta”.

Fuentes: ADN sur/ SETA TV.

MA