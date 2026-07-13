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13 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El Registro Civil Móvil continúa su recorrido por Gaiman, Dique Florentino Ameghino y Comodoro Rivadavia

Los operativos se desarrollarán durante este mes de julio y permitirán realizar trámites de DNI, Pasaporte, cambios de domicilio y demás gestiones. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut continuará durante este mes de julio con un nuevo recorrido del Registro Civil Móvil por distintas localidades de la provincia, acercando los servicios registrales a los vecinos y facilitando el acceso a la documentación.

 

Durante los operativos, llevados adelante a través del Ministerio de Gobierno, se podrán realizar trámites de DNI, Pasaporte, cambios de domicilio y demás gestiones que habitualmente se realizan en las oficinas del Registro Civil, evitando traslados y acercando el Estado a barrios y localidades.

 

Cronograma

 

El recorrido continuará el próximo lunes 20 de julio en Gaiman donde, en el marco del Plan Provincial de Primera Infancia "Chubut Crece", la unidad móvil atenderá de 10 a 15 horas en el Centro de Atención Familiar (CAF), ubicado en Almirante Brown 101.

 

Posteriormente, el jueves 23 de julio, el operativo llegará al Dique Florentino Ameghino, con atención de 10 a 15 horas en la Escuela N° 56, sobre calle 10 de Julio.

 

Finalmente, el Registro Civil Móvil estará presente en Comodoro Rivadavia, atendiendo el sábado 25 de julio, de 10 a 17 horas, en la Asociación Vecinal Juan XXIII (La Plata 1225), y el domingo 26 de julio, en el mismo horario, en la Asociación Vecinal Laprida (Paraguay 605).

 

En Comodoro Rivadavia, la atención será exclusivamente con turno previo, que podrá solicitarse a través de DINO por WhatsApp al 280 460-3466.

 

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