Coco Muñoz: "El atletismo me cambió la vida"

Coco Muñoz recordó sus comienzos en el deporte y cómo el atletismo transformó su vida. El corredor oriundo de Gualjaina contó que su historia comenzó en el fútbol, pero que una oportunidad inesperada lo llevó a descubrir una disciplina que hoy es su pasión.

“En un principio yo era jugador de fútbol”, relató. Su formación estuvo ligada al Club Social, Cultural y Deportivo Gualjaina, donde participaba en distintas categorías.

Cuando la institución dejó de competir por falta de recursos, Muñoz encontró un nuevo camino. “Fue ahí cuando conocí el atletismo, cuando me anoté en una carrera en mi pueblo, que justo la organizaba la escuela, y bueno, gané mi primera carrera corriendo 12 kilómetros”, recordó.

Ese triunfo inicial fue un impulso para continuar. “Me dieron un trofeo, creo que eso me motivó también y después ya una vez que vine a Esquel, creo que me interesé un poco más en el deporte”, contó.

Con el paso del tiempo, el atletismo se convirtió en una parte central de su vida. “Gracias al deporte también mi vida cambió”, afirmó.

Muñoz destacó que la actividad no solo le permitió crecer deportivamente, sino también conocer nuevas experiencias. “Conocí muchas personas, muchos lugares gracias al deporte. Así que en ese sentido creo que el atletismo me cambió la vida”, expresó.

Además, remarcó la importancia de poder inspirar a las nuevas generaciones. “Poder, si se puede, entre comillas, darle el ejemplo a otros niños creo que es muy importante para mí”, señaló.

“Ojalá que todo lo que de alguna manera tuve que pasar le sirva a otro también como motivación y que sirva. Creo que lo más importante siempre es que otro se pueda motivar, otro te pueda tomar como referente”, agregó.

Sobre su presente, el atleta aseguró que sigue compitiendo porque mantiene intacta su pasión. “Amo, amo el deporte y la verdad que es mi pasión esto de correr”, sostuvo.

El camino no estuvo exento de dificultades. El año pasado atravesó una complicada lesión que lo obligó a detener su actividad. “Tuve un momento difícil en el cual tuve que parar, tuve una infección en el pie, me terminaron operando, estuve casi 6-7 meses sin correr”, contó.

Durante ese período, incluso llegó a pensar que no podría volver a competir. “Se me pasó por la cabeza que no iba a poder volver a correr porque la verdad que había momentos en los cuales no podía casi ni caminar ni apoyar el pie”, recordó.

Sin embargo, destacó el acompañamiento que recibió para volver a ponerse en carrera. “Hay un equipo en el cual estoy. Las creencias, la fe, a ver, el psicólogo creo que todo ayudó a que hoy esté corriendo nuevamente”, explicó.

Después de más de una década de trayectoria, Muñoz asegura que disfruta más del proceso y del camino recorrido. “Si bien uno sigue compitiendo y si bien uno sigue buscando mejorar, creo que también empieza a disfrutar un poco más del proceso, a disfrutar el camino que es lo más importante”, afirmó.

Con nuevos objetivos por delante, el atleta mantiene sus sueños vigentes. “Sigo con mis motivaciones, sigo con mis sueños, sigo con el sueño de poder representar una vez más a mi país, así como lo hice en los Juegos Olímpicos, así como lo hice en Sudamericanos, en un Mundial de Atletismo”, expresó.

Y cerró: “Sigo con esa llama de querer seguir avanzando y bueno, de querer mejorar mis marcas que siento que aún puedo darle una vuelta más de rosca y ojalá que sea pronto”.

R.G