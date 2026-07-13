Un avión con los colores de otra época sorprendió en Esquel: la historia detrás del Boeing 737-200 "Ciudad de Esquel"

Este lunes, un Boeing 737-700 de Aerolíneas Argentinas aterrizó en el Aeropuerto Brigadier General Antonio Parodi y llamó la atención de trabajadores y pasajeros. El motivo no fue el modelo en sí, sino su particular decoración retro, inspirada en los históricos Boeing 737-200 que marcaron una época en la aviación comercial argentina.

Aunque muchos lo confundieron con uno de aquellos emblemáticos aviones, la aeronave que llegó a Esquel corresponde al Boeing 737-700 matrícula LV-GOO, que luce una "livery retro" en homenaje a la imagen que Aerolíneas Argentinas utilizó durante las décadas de 1970 y 1980.

Según comentaron desde el aeropuerto, el LV-GOO integra, junto con otra aeronave similar, el reducido grupo de aviones que continúan siendo propiedad de Aerolíneas Argentinas, mientras que buena parte de la flota actual opera bajo contratos de alquiler.

La llegada del avión permitió recordar una historia muy especial para Esquel. A comienzos de la década del 70, Aerolíneas Argentinas incorporó los Boeing 737-200 a su flota de cabotaje y bautizó a varias de sus aeronaves con nombres de las ciudades donde prestaban servicio.

Uno de esos aviones fue el LV-LEB, denominado "Ciudad de Esquel", una aeronave que quedó ligada para siempre a la historia de la ciudad.

La incorporación de estos aviones también coincidió con un momento clave para el aeropuerto local. El 19 de septiembre de 1973 se inauguró la nueva pista de hormigón de Esquel, con 2.400 metros de largo por 40 de ancho, lo que permitió el inicio de las operaciones de la nueva flota de Aerolíneas Argentinas.

El "Ciudad de Esquel" y su rol durante la guerra de Malvinas

La historia del LV-LEB fue mucho más allá de los vuelos comerciales. Durante la Guerra de Malvinas, la Fuerza Aérea Argentina solicitó apoyo a Aerolíneas Argentinas para establecer el puente aéreo entre el continente y las Islas.

Para esa misión fueron seleccionados dos Boeing 737-200 Advance: el LV-JTD "Ciudad de Tucumán" y el LV-LEB "Ciudad de Esquel". Ambas aeronaves fueron modificadas especialmente para cumplir con la operación. Se retiraron los asientos de pasajeros, alfombras y parte de los revestimientos interiores para reducir el peso y aumentar la capacidad de carga.

Gracias a esas adaptaciones pudieron operar hacia Puerto Argentino, transportando tropas, equipamiento y suministros en una de las operaciones logísticas más importantes del conflicto.

En total, los Boeing 737 destinados al puente aéreo realizaron 89 vuelos de los 92 previstos, alcanzando una efectividad del 98%. Durante esas misiones fueron trasladados aproximadamente 6.500 soldados y 270 toneladas de carga.

Un homenaje que mantiene viva la historia

La decoración especial del LV-GOO busca rendir homenaje a una de las etapas más recordadas de Aerolíneas Argentinas y permitió que muchos pasajeros revivieran una parte de la historia de la compañía.

En Esquel, ese diseño tiene un significado aún más especial. No solo remite a los históricos Boeing 737-200, sino también al "Ciudad de Esquel", una aeronave que llevó el nombre de la ciudad y dejó su huella tanto en el desarrollo de la conectividad aérea de la Patagonia como en un capítulo trascendental de la historia argentina.

MA