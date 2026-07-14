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Por Redacción Red43

WhatsApp: detectan mensajes falsos a nombre del INDEC y lanzan una advertencia

El Instituto Nacional de Estadística y Censos aclaró que sus encuestadores nunca solicitan datos biométricos ni toman fotografías, ante la circulación de información falsa por redes sociales. 
Por Redacción Red43

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos emitió una aclaración ante la circulación de un mensaje falso a través de la plataforma WhatsApp vinculado a la Encuesta Permanente de Hogares. El organismo nacional remarcó que las personas encuestadoras que participan de los operativos oficiales bajo ninguna circunstancia solicitan datos biométricos ni toman fotografías a los informantes en las viviendas.

 

Toda la información recolectada en los relevamientos tiene carácter confidencial y se encuentra respaldada bajo el secreto estadístico que establece la legislación nacional vigente. Desde la institución recordaron que las viviendas que forman parte de este programa son seleccionadas mediante métodos estadísticos para garantizar la representatividad de los datos obtenidos sobre las características demográficas y económicas de la población.

 

Para brindar tranquilidad a los ciudadanos, el organismo detalló una serie de pautas de seguridad destinadas a verificar la autenticidad de los entrevistadores. En primer lugar, se debe exigir la credencial oficial, la cual debe exhibir de forma visible el nombre, apellido y número de documento del agente.

 

Asimismo, la identidad de la persona se puede corroborar de forma digital ingresando al sistema de verificación disponible en la página web institucional del organismo. Por otra parte, se aclaró que los encuestadores que realizan las visitas presenciales deben pertenecer a la misma provincia en la que se encuentra el hogar seleccionado. En los casos donde no se encuentren residentes al momento de la visita, el personal dejará una nota impresa con sus datos para coordinar una nueva fecha de entrevista.

 

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