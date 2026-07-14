El Gobierno del Chubut llamó a licitación para la ampliación de la Escuela N° 7733 de Puerto Madryn

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, realizó el llamado a Licitación Pública N° 02/26 para la ejecución de la obra "Ampliación Escuela N° 7733", ubicada en el barrio Loma Blanca de la ciudad de Puerto Madryn, con un presupuesto oficial de 731.140.089,97 pesos, dando de este manera respuesta a las actuales necesidades de esa comunidad educativa.

El proyecto tiene como objetivo optimizar el funcionamiento del establecimiento escolar mediante la ampliación de su infraestructura, incorporando nuevos espacios que permitirán fortalecer las actividades institucionales, pedagógicas y administrativas.

En ese marco, el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación del Chubut, Hernán Tórtola, destacó que "esta ampliación permitirá que la institución cuente con espacios específicos para el área de Gobierno y apoyo escolar, además de incorporar un aula y un salón multipropósito pensado para adaptarse a las distintas necesidades pedagógicas".

Más de 370 metros cuadrados nuevos

La obra prevé la construcción de un nuevo cuerpo edilicio destinado al sector de Gobierno y apoyo escolar, que incluirá Dirección, Secretaría, Sala de profesores, Tutoría, Preceptoría y sanitario de servicio. Además, contempla la ejecución de un aula y un espacio multipropósito con diseño flexible, que podrá adaptarse a distintas actividades a través de un sistema de tabiques móviles plegables.

La intervención abarca una superficie aproximada de 375,16 metros cuadrados, proyectada para integrarse funcionalmente al edificio existente mediante un nuevo vínculo circulatorio, mientras que la nueva estructura se desarrollará de forma independiente desde el punto de vista constructivo.

Tórtola señaló que "el proyecto fue diseñado para integrarse al edificio actual sin afectar su estructura, mejorando la funcionalidad del establecimiento y acompañando el crecimiento de la comunidad educativa con infraestructura moderna y eficiente".

Tras el llamado a licitación, el Gobierno Provincial avanza en el proceso administrativo para concretar la obra que permitirá ampliar la capacidad operativa de la Escuela N° 7733 y continuar fortaleciendo la infraestructura educativa en Puerto Madryn.

R.G