El Natatorio Municipal de Trevelin mantiene sus actividades durante las vacaciones de invierno

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes informó que las actividades del Natatorio Municipal, ubicado en el Complejo Polideportivo Municipal Evita, continuarán funcionando con normalidad durante las vacaciones de invierno.

Desde el municipio recordaron a los vecinos y usuarios que las clases previstas mantienen su cronograma habitual durante el receso invernal.

Ante cualquier consulta o duda sobre horarios y actividades, se solicita comunicarse directamente con cada profesor a cargo.

R.G