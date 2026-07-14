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14 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El Natatorio Municipal de Trevelin mantiene sus actividades durante las vacaciones de invierno

Desde la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes informaron que las clases y propuestas del Natatorio Municipal continúan desarrollándose con normalidad durante el receso invernal. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes informó que las actividades del Natatorio Municipal, ubicado en el Complejo Polideportivo Municipal Evita, continuarán funcionando con normalidad durante las vacaciones de invierno.

 

Desde el municipio recordaron a los vecinos y usuarios que las clases previstas mantienen su cronograma habitual durante el receso invernal.

 

Ante cualquier consulta o duda sobre horarios y actividades, se solicita comunicarse directamente con cada profesor a cargo.

 

 

 

 

R.G

 

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