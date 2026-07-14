El Natatorio Municipal de Trevelin mantiene sus actividades durante las vacaciones de invierno

14 de Julio de 2026
sociedad |
La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes informó que las actividades del Natatorio Municipal, ubicado en el Complejo Polideportivo Municipal Evita, continuarán funcionando con normalidad durante las vacaciones de invierno.
Desde el municipio recordaron a los vecinos y usuarios que las clases previstas mantienen su cronograma habitual durante el receso invernal.
Ante cualquier consulta o duda sobre horarios y actividades, se solicita comunicarse directamente con cada profesor a cargo.
R.G
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