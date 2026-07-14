-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 14 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 deportes mundial 2026España
14 de Julio de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

España es el primer finalista del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia

La selección española se impuso en la primera semifinal con goles de Mikel Oyarzabal, de penal, y Pedro Porro. Ahora espera por el ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra para conocer a su rival en la final.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

España se convirtió este martes en el primer finalista del Mundial 2026 al derrotar por 2 a 0 a Francia en la primera semifinal del certamen, disputada en Dallas.

 

La apertura del marcador llegó en la primera mitad, cuando Mikel Oyarzabal cambió por gol un penal y puso en ventaja al conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

 

En el complemento, a los 57 minutos, Pedro Porro amplió la diferencia con el segundo tanto de España, que terminó controlando el encuentro y selló su clasificación a la definición del campeonato.

 

Con este triunfo, el seleccionado español aseguró su lugar en la gran final del Mundial 2026 y ahora aguardará por el vencedor de la segunda semifinal, que enfrentará a Argentina e Inglaterra, para conocer a su rival en la definición del título.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Wilfredo Martínez Chávez QEPD
2
 Detienen a un hombre con pedido de captura en el Hospital de Trevelin
3
 Trevelin: cazaban liebres, pero no contaban con los permisos correspondientes
4
 SOEME y ZO aceptó la propuesta salarial del Municipio
5
 “Es un sueño”: la emoción de Coco Muñoz por la futura pista de atletismo en Esquel
1
 Restringen el tránsito en la Ruta Provincial 12 por el estado de la calzada
2
 Trevelin invita a participar de los Juegos Chubutenses para personas mayores de 60 años
3
 "Vamos a dar un paso importante en el deporte en nuestra ciudad trayendo eventos internacionales"
4
 España es el primer finalista del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia
5
 La FAB denuncia firmas apócrifas y desconoce el festival de boxeo en José de San Martín
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -