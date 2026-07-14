España es el primer finalista del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia

España se convirtió este martes en el primer finalista del Mundial 2026 al derrotar por 2 a 0 a Francia en la primera semifinal del certamen, disputada en Dallas.

La apertura del marcador llegó en la primera mitad, cuando Mikel Oyarzabal cambió por gol un penal y puso en ventaja al conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

En el complemento, a los 57 minutos, Pedro Porro amplió la diferencia con el segundo tanto de España, que terminó controlando el encuentro y selló su clasificación a la definición del campeonato.

Con este triunfo, el seleccionado español aseguró su lugar en la gran final del Mundial 2026 y ahora aguardará por el vencedor de la segunda semifinal, que enfrentará a Argentina e Inglaterra, para conocer a su rival en la definición del título.

R.G