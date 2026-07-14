Gan Gan y Telsen: Salud impulsa obras, equipamiento y nuevas herramientas para fortalecer la atención

Como parte del importante trabajo en terreno que promueve el Gobierno del Chubut, autoridades de la Secretaría de Salud provincial visitaron recientemente los Hospitales Rurales de Gan Gan y Telsen.

En ese marco, el titular de la cartera sanitaria provincial, Sergio Wisky, se reunió con los directivos de los establecimientos y personal de los diferentes servicios sanitarios, con el fin de relevar inquietudes y solicitudes, y continuar gestionando soluciones.

La visita de Wisky a los Hospitales de Gan Gan y Telsen es parte de la amplia agenda de recorridas que se encuentra concretando, junto a su equipo de trabajo, en establecimientos de salud de toda la provincia.

Cabe destacar que en este marco también se reunió con autoridades políticas locales, para fortalecer el trabajo conjunto en el área de salud.

Recorridas y servicios

Al respecto, el secretario de Salud, Sergio Wisky, indicó que “estuve recorriendo varias localidades, visitando centros asistenciales, escuchando inquietudes, solicitudes de los directivos y del personal sanitario, porque nuestro objetivo es poder brindar respuestas para optimizar el sistema”.

En esa línea, destacó que “en las diferentes visitas a los hospitales los trabajadores están muy enfocados en los servicios que se brindan a la comunidad”, lo cual remarcó “es muy positivo porque el diálogo se encauza hacia un trabajo articulado e integral”.

De esa forma, el funcionario detalló que “en Gan Gan se está refuncionalizando el hospital, se están ejecutando obras de refacción en los pisos, el agua, la calefacción”, agregando que “también avanzamos en ver cómo podemos armar ahí un laboratorio que sea referencia de la meseta”.

Además, Wisky señaló que “queremos que continúen fortaleciendo las rondas sanitarias, algo fundamental para el personal de salud”, y precisó que desde el establecimiento realizan “recorridas para atender a 70 personas en los campos”, valorando que “en lo que va del año ya recorrieron más de 3 mil kilómetros”.

Por otra parte, manifestó que “en el Hospital Rural de Telsen ya cuentan con el equipo de Telesalud y empezaron a realizar algunas consultas en forma diferida”, agregando que “la idea es que puedan utilizarlo de forma sincrónica con especialistas, para derivar menos pacientes a otras localidades”.

Al finalizar, el funcionario aseveró que “desde la Secretaría de Salud estamos efectuando un trabajo importante en los hospitales rurales de toda la provincia, no sólo en los cabecera, dotándolos del equipamiento y del recurso humano necesario para que puedan optimizar los servicios que brindan, y llegar con respuestas a la comunidad”, concluyó.

R.G