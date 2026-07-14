"Ojalá ganemos, pero es solo una gesta deportiva y no tiene nada que ver con la soberanía"

El presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Esquel, Marcelo Salonio, se refirió al comunicado emitido respecto al partido que la Selección Argentina disputará ante Inglaterra y a las declaraciones previas del director técnico nacional. Señaló que el pueblo argentino tiene muy claro y diferencia bien las cosas, entendiendo que se trata de un encuentro deportivo donde solo se busca el pase a la semifinal de un campeonato mundial, algo importante para el sentimiento futbolero pero que no recupera el territorio usurpado.

Salonio consideró que el cruce mundialista despierta una cuestión emocional en la gente, lo cual se refleja en las canciones de cancha que nombran a los soldados, demostrando que el tema está muy incorporado en el pueblo. Sin embargo, advirtió que falta profundizar en la instrucción, la educación y el conocimiento cabal de lo que significa la usurpación británica actual en materia de recursos como la pesca, el petróleo y el gas. El referente local valoró la posibilidad de dialogar sobre soberanía a raíz de las repercusiones del partido y concluyó que siempre es positivo hablar de Malvinas para recuperar la dignidad de los argentinos.

Al respecto, expresó que "resulta que está a veces de más ese comentario, yo creo que el pueblo argentino tiene muy claro y diferencia bien las cosas de lo que es una cosa y la otra, es una gesta deportiva, no vamos a obtener absolutamente nada más que un paso a la semifinal de un campeonato mundial, que es algo importante para el sentimiento futbolero de los argentinos, pero no vamos a recuperar ni un centímetro del 25% que tenemos usurpado el territorio por los ingleses".

Respecto al fervor de la gente en los mundiales, remarcó que "es una cuestión emocional y en la emocional salta siempre esto. Eso habla bien de nuestro pueblo, de que está muy incorporado el tema Malvinas. Quizás a veces lo que falta y creo que es lo que estamos intentando recuperar ahora es la instrucción, la educación, el conocimiento cabal de lo que significa la usurpación de los ingleses. En este momento estamos charlando a nosotros, ya nos están robando pesca, nos están robando petróleo, nos están robando gas, eso es comida para nuestros nietos".

"Hoy es un partido de fútbol, quiero ganar por supuesto, me gusta ganar a los ingleses, como me gusta ganar a Brasil, como me gusta ganar a Uruguay, que son equipos clásicos, pero nada más que eso es una justa deportiva y ojalá que ganemos, por supuesto", manifestó sobre las expectativas del encuentro de mañana.

Finalmente, el presidente del centro concluyó que "justamente lo que viene como consecuencia de esto es que justamente estemos haciendo una nota y estemos charlando ante un partido de fútbol sobre algo infinitamente más importante que tiene que ver con nuestra soberanía. Por eso veamos también el lado positivo quizás de esta movida. Siempre está bueno hablar de Malvinas, siempre está bueno de recuperar lo nuestro, porque al recuperar lo nuestro estamos recuperando dignidad, que es lo que necesitamos todos los argentinos".

EBW