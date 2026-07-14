Tres héroes caídos en combate y la memoria de quienes volvieron: el nuevo memorial de Esquel

El Centro de Veteranos de Esquel inauguró un nuevo espacio de homenaje para recordar tanto a los soldados de la localidad que perdieron la vida en el conflicto bélico de 1982 como a aquellos que fallecieron en las décadas posteriores al regreso de las islas.

El presidente de la institución, Marcelo Salonio, explicó el origen del proyecto y el significado que tiene para la comunidad de excombatientes. "Fue iniciativa de un compañero nuestro, de Hugo Girardi, por supuesto apoyado por toda la Comisión de Veteranos, de realizar este memorial recordando a los tres fallecidos en combate, que son los que están en la parte de arriba, y a los que volvimos desde la guerra y lamentablemente han perdido la vida en estos 44 años", detalló.

La presentación formal del monumento se llevó a cabo el pasado sábado 11 de julio y contó con la participación de autoridades municipales y vecinos. Al respecto, Salonio remarcó que el acto contó con la presencia del intendente Matías Taccetta en la inauguración, y describió que fue un momento muy emotivo donde queda el recuerdo y la llama ardiente recordando a los caídos.

Consultado sobre la relevancia de sostener estas acciones en el tiempo, el referente de los veteranos locales enfatizó la trascendencia de la fecha y del mensaje. "Siempre es importante, es la causa que nos une, es la causa que nos tiene que llevar a recuperarnos como país, y es la argentinidad plena, se podría decir que es la causa Malvinas", manifestó.

Finalmente, el presidente del centro hizo una distinción sobre la disposición del espacio inaugurado y los nombres que allí se grabaron para la posteridad. "Si ustedes ven las fotos de abajo, son el resto de los compañeros que lamentablemente perdieron la vida, la naturaleza lo quiso así, Dios lo quiso así, así que queda el recuerdo para ellos y nuestra memoria eterna", concluyó Salonio.

EBW