España y Francia, una rivalidad centenaria que suma otro capítulo en el Mundial

Cuando España y Francia salten este martes al césped del AT&T Stadium de Dallas no solo estará en juego un lugar en la final del Mundial 2026. El duelo también reeditará una rivalidad que comenzó hace siglos y que trascendió ampliamente al deporte.

La historia entre ambos países está marcada por guerras, disputas territoriales y diferencias políticas que se remontan a fines del siglo XV. Entre los episodios más recordados aparecen la Guerra Franco-Española (1635-1659), la Guerra de Sucesión Española y la invasión napoleónica de 1808, acontecimientos que dejaron una huella profunda en la relación entre ambos pueblos.

Con el paso del tiempo, los conflictos bélicos dieron lugar a una relación de cooperación, aunque nunca desaparecieron del todo los estereotipos y la competencia entre dos de las principales potencias de Europa. El deporte, y especialmente el fútbol, se convirtió en uno de los escenarios donde esa rivalidad continúa viva.

En la actualidad, España atraviesa una renovación encabezada por figuras como Lamine Yamal, Rodri y Dani Olmo, mientras que Francia llega con un plantel repleto de estrellas liderado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Una semifinal con aroma de final

Dallas será el escenario de un nuevo capítulo de esta histórica rivalidad. Desde las 16, España y Francia buscarán quedarse con el primer boleto a la gran final.

Francia llega como uno de los máximos candidatos al título. En su camino dejó atrás a Senegal, Irak y Noruega en la fase de grupos, mientras que en los cruces eliminó a Suecia, Paraguay y Marruecos. Mbappé comparte el liderazgo de la tabla de goleadores con Lionel Messi, ambos con ocho tantos.

España, en cambio, tuvo un recorrido más ajustado. Tras igualar sin goles con Cabo Verde en el debut, venció a Arabia Saudita y Uruguay para avanzar de ronda. Luego eliminó a Austria, Portugal y Bélgica, con Mikel Merino como héroe en los dos últimos encuentros gracias a sus goles decisivos.

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabián Ruiz o Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.

El partido podrá verse en Argentina por Telefe, TV Pública, DSports y Disney+ Premium, y definirá al primer finalista de la Copa del Mundo 2026.

MA