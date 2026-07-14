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Por Redacción Red43

Esquel: se repartieron más de 16 millones de pesos en becas para atletas locales

La Municipalidad de Esquel concretó la entrega de aportes del primer semestre para atletas de diversas disciplinas. El beneficio alcanza a menores en desarrollo y a deportistas de rendimiento. 
Por Redacción Red43

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"La semana pasada estuvimos haciendo la entrega de las becas del primer semestre. En este caso se repartieron más de 16 millones de pesos para el desarrollo deportivo de nuestra ciudad", señaló Hernán Maciel, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Esquel. El funcionario detalló que se otorgaron "más de 11 becas destinadas al rendimiento deportivo y 18 becas al desarrollo deportivo para los más pequeños que están recién iniciando las actividades deportivas".

 

Respecto al destino de los fondos, Maciel explicó que los atletas lo utilizan para "la compra de indumentaria, para los viajes, para todo el entrenamiento cotidiano que tienen los atletas, para pagar los clubes". Los beneficiarios pertenecen a disciplinas como handball, natación, ciclismo, atletismo, karate y arquería.

 

Por último, el subsecretario remarcó el funcionamiento del Fondo de Desarrollo Deportivo y la articulación para concretar futuros proyectos de infraestructura en la ciudad, concluyendo que "es mucho el esfuerzo que hacen y esto es una ayuda importante que se le da al municipio que no solo queda una entrega de becas porque si no el municipio está ayudando constantemente".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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