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RED43 sociedad Trevelin y sus parajes
14 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin: cazaban liebres, pero no contaban con los permisos correspondientes

Ocurrió en la madrugada. Se secuestraron las armas, los animales y se procedió a labrar la infracción.
Por Redacción Red43

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Personal de la División Seguridad Rural Trevelin, que se encontraba realizando patrullaje preventivo sobre la Ruta Provincial N° 72, entre el Puente Río Percy y Puesto La Andina, observó luces de reflector provenientes de un vehículo marca Toyota Hilux, color blanco, que circulaba por el sector.

 

Al proceder a su control, se constató que en el mismo se desplazaban tres personas, quienes manifestaron encontrarse realizando caza de liebres, contando con seis ejemplares muertos en la caja del vehículo. 

 


El conductor exhibió un arma de fuego tipo carabina semiautomática, calibre .22 LR, equipada con mira telescópica, dos cargadores —uno vacío y el restante con diez cartuchos de la marca FM, calibre 22—.

 

El propietario del arma presentó la Credencial de Legítimo Usuario (CLU) y Cédula de Tenencia del arma a su nombre, así como el permiso de caza expedido por la Dirección de Fauna; sin embargo, no contaba con la autorización del establecimiento donde se encontraba, requisito exigido por la normativa vigente. 

 


En razón de hallarse en presunta infracción a la Ley de Fauna, se procedió al secuestro de los ejemplares, el arma de fuego y los reflectores. Se dará intervención al Director de Flora y Fauna Silvestre, Dr. Fernando Barsano, a los fines pertinentes.

 

SL

 

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