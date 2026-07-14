-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 14 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Municipalidad de Esquel
14 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Municipio afirmó que mantiene las cuentas en orden

La secretaria de Hacienda aseguró que la administración prioriza la responsabilidad y la optimización del gasto mientras avanza el pago de la obra del nuevo relleno sanitario.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, Florencia Garzonio, se refirió al estado de las cuentas municipales y aseguró que, si bien hoy no existe un amplio margen para generar ahorros, el balance económico continúa siendo positivo gracias a una administración responsable de los recursos.

 

En ese sentido, explicó que el Municipio tiene convenios firmados cuyos fondos aún no fueron transferidos. Según indicó, cuando ese dinero ingrese permitirá afrontar los gastos corrientes con mayor tranquilidad y analizar nuevas alternativas para la gestión.

 

"Guardar plata, en general no hay mucho margen para guardar plata, pero son convenios que se firmaron y que todavía no se han recibido. Seguramente eso oxigena y da la posibilidad de afrontar los gastos corrientes de manera más tranquila", expresó.

 

Garzonio también remarcó que uno de los principales compromisos económicos que enfrenta actualmente la Municipalidad es la construcción del nuevo relleno sanitario del GIRSU.

 

"Requirió mucha fuerza y esfuerzo. Todavía no la hemos terminado de pagar y eso se financia netamente con ingresos municipales", explicó, al señalar que la obra continúa representando un importante desembolso para las arcas comunales.

 

Pese a ese escenario, la funcionaria sostuvo que la administración mantiene una política de control del gasto y planificación financiera.

 

"Siempre nos mantenemos ordenados, somos muy cautos en los gastos que hacemos, teniendo en cuenta los ingresos y priorizando la responsabilidad y la optimización del gasto. El balance siempre es bueno. Puede ser más o menos bueno, pero es bueno", concluyó.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un avión con los colores de otra época sorprendió en Esquel: la historia detrás del Boeing 737-200 "Ciudad de Esquel"
2
 Wilfredo Martínez Chávez QEPD
3
 Detuvieron a una mujer por el presunto homicidio de su pareja en el barrio Sudelco de Esquel
4
 Detienen a un hombre con pedido de captura en el Hospital de Trevelin
5
 Alquiler de equipos y taller especializado: la propuesta de Guanacos Ski Rental para este invierno
1
 Esquel: se repartieron más de 16 millones de pesos en becas para atletas locales
2
 Trevelin: cazaban liebres, pero no contaban con los permisos correspondientes
3
 Tres héroes caídos en combate y la memoria de quienes volvieron: el nuevo memorial de Esquel
4
 Vacaciones de invierno en la Comarca Andina: Qué hacer cuando llueve o hace mucho frío
5
 España y Francia, una rivalidad centenaria que suma otro capítulo en el Mundial
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -