El Municipio afirmó que mantiene las cuentas en orden

La secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, Florencia Garzonio, se refirió al estado de las cuentas municipales y aseguró que, si bien hoy no existe un amplio margen para generar ahorros, el balance económico continúa siendo positivo gracias a una administración responsable de los recursos.

En ese sentido, explicó que el Municipio tiene convenios firmados cuyos fondos aún no fueron transferidos. Según indicó, cuando ese dinero ingrese permitirá afrontar los gastos corrientes con mayor tranquilidad y analizar nuevas alternativas para la gestión.

"Guardar plata, en general no hay mucho margen para guardar plata, pero son convenios que se firmaron y que todavía no se han recibido. Seguramente eso oxigena y da la posibilidad de afrontar los gastos corrientes de manera más tranquila", expresó.

Garzonio también remarcó que uno de los principales compromisos económicos que enfrenta actualmente la Municipalidad es la construcción del nuevo relleno sanitario del GIRSU.

"Requirió mucha fuerza y esfuerzo. Todavía no la hemos terminado de pagar y eso se financia netamente con ingresos municipales", explicó, al señalar que la obra continúa representando un importante desembolso para las arcas comunales.

Pese a ese escenario, la funcionaria sostuvo que la administración mantiene una política de control del gasto y planificación financiera.

"Siempre nos mantenemos ordenados, somos muy cautos en los gastos que hacemos, teniendo en cuenta los ingresos y priorizando la responsabilidad y la optimización del gasto. El balance siempre es bueno. Puede ser más o menos bueno, pero es bueno", concluyó.