La segunda Feria de la Madera ya tiene fecha en Esquel

La segunda edición de la Feria de la Madera (FEDEMAD) ya tiene fecha confirmada. El encuentro se realizará el 11 y 12 de septiembre en la Sociedad Rural de Esquel y volverá a reunir a referentes del sector foresto-industrial, empresas, profesionales, emprendedores y público interesado en el potencial de la madera como recurso productivo.

Bajo el lema "De la teoría a la práctica", el evento ofrecerá un amplio programa de actividades orientadas a la innovación, la capacitación y el intercambio de experiencias. Durante las dos jornadas habrá exposición de empresas y productos para el sector, charlas técnicas, capacitaciones y demostraciones en vivo.

Además, se desarrollará la cuarta Muestra y Concurso de Productos de Madera, un espacio destinado a destacar el trabajo de fabricantes, artesanos y emprendimientos vinculados a la industria.

Entre los ejes temáticos previstos para esta edición se abordarán la prevención de incendios en construcciones de madera, los sistemas constructivos y la calefacción con biomasa, entre otros temas de interés para el sector.

La organización está a cargo de la Agencia de Desarrollo Regional Esquel (ADRE), a través de su Comisión Foresto Industrial. También se encuentra abierta la convocatoria para empresas, instituciones y emprendedores que deseen participar con un stand para exhibir productos o servicios.

La entrada será libre, con inscripción previa. Quienes deseen participar como visitantes o expositores podrán completar el siguiente formulario de inscripción difundido por la organización: https://forms.gle/fYdYZF1HAc8WRsgk6

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