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Por Redacción Red43

Suspenden las clases en Chaco para seguir a la Selección Argentina

La medida alcanza a todas las escuelas chaqueñas durante el turno tarde y busca que estudiantes, docentes y familias puedan seguir la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.
Por Redacción Red43

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La expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra llegó hasta las aulas. El Gobierno del Chaco confirmó que este miércoles 15 de julio se suspenderán las clases del turno tarde en todos los establecimientos educativos de la provincia para que la comunidad educativa pueda seguir el encuentro.

 

La decisión comenzó a conocerse a través de disposiciones emitidas por distintas direcciones regionales educativas y, posteriormente, fue ratificada por autoridades del sistema educativo provincial.

 

El director regional educativo, Manuel Acevedo, confirmó que la medida alcanza a las escuelas de Resistencia y se extenderá al resto de la provincia.

 

El partido entre Argentina e Inglaterra, correspondiente a las semifinales de la Copa del Mundo 2026, comenzará a las 16 (hora argentina) y es uno de los encuentros más esperados del torneo, tanto por la actualidad de ambos seleccionados como por la histórica rivalidad futbolística entre ambos países.

 

De esta manera, miles de estudiantes, docentes y familias chaqueñas podrán seguir el encuentro sin la superposición con las actividades escolares.

 

 

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