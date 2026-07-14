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14 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Clubes de esquí locales reciben fondos para obras de infraestructura

El subsecretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel, confirmó que el Gobierno provincial destinará alrededor de 30 millones de pesos para refacciones en el Club Andino y el Club Slalom, en vísperas del Patagónico Internacional. 
Por Redacción Red43

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El sector del esquí local se prepara para una nueva temporada con importantes novedades en materia de infraestructura y eventos deportivos. La Subsecretaría de Deportes de Esquel confirmó el avance de gestiones conjuntas para dotar de mejoras edilicias a las instituciones locales, al tiempo que se busca coordinar acciones con el concesionario del centro de actividades de montaña para facilitar el acceso de los jóvenes deportistas.

 

"Estamos constantemente en contacto con ellos. Ahora podemos anunciar unas obras que van a ser tanto para el Club Andino como para el Club Slalom para beneficiar a los clubes de allá. Son obras alrededor de 30 millones de pesos para los dos clubes, así que la verdad que muy contento con eso que lo venimos gestionando y trabajando con Milton Reyes hace bastante, desde principio de año", explicó Hernán Maciel sobre el financiamiento que permitirá el cambio de aberturas por doble vidrio en una de las sedes y la renovación de calderas y tareas de pintura en la otra.

 

Respecto al desarrollo de la disciplina, el funcionario destacó la necesidad de profundizar los lazos con la gestión de la estación invernal. "Faltarían algunas cuestiones que se tienen que hablar con el concesionario de La Hoya porque los clubes están pidiendo por ahí tener más apoyo en cuanto a un descuento en el pase para los chicos. La Hoya no es solo turismo, sino que sabemos que el esquí es un deporte olímpico y hemos tenido tan buenos representantes en nuestra ciudad. Tenemos que aprovecharlo y generar la mayor cantidad de deportistas posible", señaló Maciel.

 

La agenda deportiva de este año incluye una cita de relevancia regional para el cierre del invierno. "Este año tenemos un evento importantísimo en nuestra ciudad que es el Patagónico Internacional de Esquí, al que vienen esquiadores de muchas partes del mundo, más precisamente de Chile y Argentina. Se va a estar desarrollando entre los últimos días de agosto y los primeros días de septiembre, así que esperamos que la nieve esté en nuestra ciudad para esa época", concluyó el subsecretario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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