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14 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Soledad Matthysse perdió el título mundial AMB y cuestionó el fallo de los jueces

La boxeadora de Trelew cayó por decisión mayoritaria ante la mexicana Lyssi Vázquez en Puerto Rico. Tras el combate, aseguró que volverá a pelear en busca de una nueva oportunidad.
Por Redacción Red43

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La boxeadora chubutense Soledad "Itaka" Matthysse dejó de ser campeona mundial AMB de la categoría Ligero luego de caer ante la mexicana Lyssi Vázquez, en una pelea disputada en el Coliseo Pedrín Zorrilla de San Juan, Puerto Rico.

 

El combate tuvo un desarrollo parejo y de mucha intensidad, con ambas peleadoras intercambiando golpes y buscando quedarse con la victoria. Finalmente, los jueces determinaron el triunfo de Vázquez por fallo mayoritario, con tarjetas de 98-92, 98-92 y 95-95.

 

De esta manera, la mexicana se quedó con el cinturón que estaba en poder de la representante de Trelew, quien había llegado al combate como campeona mundial.

 

Luego de la pelea, Matthysse expresó su disconformidad con la decisión de los jurados a través de sus redes sociales, aunque destacó su desempeño y aseguró que seguirá adelante.

 

"Muchísimas gracias a todos, triste lo que pasó con los jueces, un robo tremendo, pero regreso a casa con la frente en alto y demostrando cómo se pelea un campeonato", manifestó.

 

Además, la boxeadora chubutense confirmó que continuará entrenando con el objetivo de volver a competir próximamente. "Nada está perdido, volvemos en octubre o noviembre a competir", afirmó.

 

Pese a la caída, Matthysse volvió a representar a Chubut en una pelea internacional y mantuvo su compromiso de seguir buscando nuevos desafíos dentro del boxeo profesional.

 

 

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