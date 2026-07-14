"Vamos a dar un paso importante en el deporte de nuestra ciudad trayendo eventos internacionales"

El subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Esquel, Hernán Maciel, destacó el crecimiento que atraviesa la ciudad en materia deportiva y aseguró que las nuevas obras de infraestructura permitirán acompañar ese desarrollo con mejores espacios para atletas, clubes y eventos.

“Es increíble el nivel deportivo que tenemos en nuestra ciudad”, expresó Maciel, y remarcó la importancia de avanzar en infraestructura. “Yo siempre digo que el deporte avanza, pero muchas veces la infraestructura estaba dejada de lado, entonces estos avances también en la infraestructura va a permitir que nuestros atletas estén mucho más cómodos”.

En ese sentido, señaló que la construcción del Gimnasio Municipal N°2 y la incorporación del salón sintético de atletismo serán claves para ampliar las posibilidades de entrenamiento y competencia.

“No sabemos si vamos a generar más deportistas, pero sí, al tener la infraestructura apropiada, no sólo con la pista de atletismo, sino con un gimnasio municipal número dos, también yo creo que van a tener más espacios”, afirmó.

Además, destacó que contar con un gimnasio con medidas reglamentarias abrirá la posibilidad de organizar competencias de mayor nivel. “Ya podremos tener campeonatos nacionales, provinciales, regionales, ya directamente acá en la ciudad de Esquel”, señaló.

El funcionario también resaltó el crecimiento del turismo deportivo en la localidad y aseguró que la llegada de eventos importantes comenzó a convertirse en una realidad. “Ya se torna normal que digamos que tenemos un campeonato provincial, un nacional en Esquel, antes eso no pasaba”, afirmó.

En esa línea, anticipó que la ciudad trabaja para dar un nuevo salto con la organización de competencias internacionales. “Este año yo creo que vamos a dar un paso importante en el deporte en nuestra ciudad trayendo eventos internacionales”, manifestó.

Entre los eventos previstos se encuentra el XK Race, una competencia de pruebas combinadas que se desarrollará en noviembre y recorrerá distintos atractivos turísticos de la región. “Es una carrera de aproximadamente cinco días que va a recorrer todos los atractivos turísticos de nuestra ciudad y región”, explicó Maciel.

Según indicó, la competencia tendrá participación internacional y contará con equipos de más de 15 países. El recorrido incluirá sectores del Parque Nacional Los Alerces, Trevelin, Esquel, La Hoya y otros puntos turísticos de la zona.

Además, adelantó que se encuentran trabajando junto a la Asociación de Futsal de Esquel para concretar un torneo internacional. “Estamos trabajando con la asociación de futsal de Esquel para traer un sudamericano de futsal en nuestra ciudad que ya en breve estaremos anunciando”, confirmó.

Finalmente, Maciel destacó que estos eventos representan una oportunidad para consolidar a Esquel como sede deportiva. “Estos eventos yo creo que van a dar el salto importante que necesitaba nuestra ciudad”, concluyó.

R.G