Coco Muñoz hizo un balance positivo del año y ya apunta a la Media Maratón de Buenos Aires

Coco Muñoz realizó un balance del primer semestre de la temporada y se mostró conforme con el rendimiento alcanzado en las distintas competencias que disputó durante el año. Luego de obtener el título de campeón nacional de maratón, el atleta ya comenzó a enfocarse en su próximo gran desafío: la Media Maratón de Buenos Aires.

“La verdad que contento del primer semestre que hemos podido cerrar, porque ya prácticamente creo que en junio fue la primera parte del año. Fueron seis meses donde tuve varias competencias”, expresó.

El atleta repasó parte de su calendario, que incluyó carreras en Argentina y Chile. El cierre de esa primera etapa llegó con un importante logro deportivo. “Cerré hace unos días con mi participación en el Nacional de Maratón, donde conseguí ser campeón nacional en dicha distancia”, destacó.

“Más que contento porque creo que fue un buen principio de año. Y bueno, ahora a pensar en todo lo que viene”, agregó.

El próximo objetivo de Muñoz será la Media Maratón de Buenos Aires, una competencia que figura entre las más importantes del calendario sudamericano.

“Es un objetivo muy importante para nosotros, es una carrera que siempre está en el calendario. Creo que es la carrera más rápida de Sudamérica en lo que son 21 kilómetros”, afirmó.

Con la mirada puesta en el 23 de agosto, el atleta aseguró que buscará pelear por los primeros puestos entre los corredores argentinos. “Tratar de estar ahí adelante, peleando por algún puesto en lo que será la carrera a nivel argentino. Ojalá que podamos ir en busca de una buena marca, estamos trabajando para eso”, concluyó.

R.G