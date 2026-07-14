Nuevo Código General de los Procesos No Penales: una web refuerza el debate ciudadano

La Legislatura del Chubut lanzó un aplicativo web destinado a facilitar el acceso, la comprensión y la participación ciudadana en torno al Proyecto de Ley N° 60/26, presentado por el Poder Judicial el 15 de mayo de este año, mediante el cual se propone la sanción del Código General de los Procesos No Penales de la Provincia.



La iniciativa se enmarca en una política de Legislatura abierta, orientada a fortalecer la transparencia institucional, modernizar los canales de participación pública y acercar a la ciudadanía el tratamiento de una reforma jurídica de alta relevancia para el funcionamiento del sistema de Justicia no penal en Chubut.



El aplicativo fue desarrollado como una herramienta de consulta, análisis y participación, con el objetivo de que el debate legislativo no quede reservado únicamente a especialistas, sino que pueda ser seguido y enriquecido por colegios profesionales, universidades, operadores judiciales, instituciones intermedias, organizaciones sociales y ciudadanía en general.

Reuniones informativas



Su lanzamiento se produce en el marco del proceso de reuniones informativas que comenzará el próximo 10 de agosto, instancia en la que se iniciará el análisis participativo del proyecto en el ámbito legislativo. Estas reuniones permitirán recibir exposiciones, observaciones y aportes técnicos sobre los principales ejes de la reforma procesal.



Las reuniones informativas serán abiertas, públicas y transmitidas en vivo. Para ello, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia invitó a instituciones, colegios profesionales, magistrados, funcionarios, universidades y especialistas. A un mes del inicio ya se confirmaron cerca de 30 exposiciones.



Espacio de participación



Además continúa abierto el espacio de participación ciudadana en el sitio web de la Legislatura, donde puede consultarse el proyecto completo -de 588 artículos- y presentar aportes o solicitar participación.



El espacio de participación está disponible a través del link https://legislaturadelchubut.gob.ar/participacion-ciudadana-proyecto-de-ley-xx-2026-legislatura-del-chubut/



Recorrer al proyecto en detalle



En tanto, el nuevo aplicativo, al que se puede acceder a través de un banner ubicado en la web https://legislaturadelchubut.gob.ar/, permite recorrer el proyecto completo de manera ordenada, a partir de su estructura normativa: partes, libros, secciones, títulos, capítulos y artículos. También cuenta con buscador, sistema de etiquetas temáticas, glosario contextual y herramientas de lectura pensadas para hacer más accesible un texto jurídico extenso y complejo.



Uno de los principales componentes del aplicativo es el comparador por institutos procesales. Esta funcionalidad permite analizar, de manera clara y organizada, la relación entre el Código Procesal Civil y Comercial vigente y el Proyecto de Ley N° 60/26, agrupando la información por materias e institutos jurídicos. De esta forma, las personas usuarias pueden visualizar qué regula actualmente el Código vigente, qué propone el nuevo proyecto y cuál es la comparación jurídica entre ambos textos.



El aplicativo también incorpora una sección denominada “Qué cambia en concreto”, que ofrece una explicación objetiva y sintética de cada artículo. Esta herramienta no reemplaza el análisis jurídico ni la validación institucional, sino que busca facilitar una primera comprensión del contenido normativo, evitando valoraciones políticas o conclusiones cerradas.



Además, contiene un mapa visual de ejes de reforma, que permite identificar algunos de los núcleos temáticos más relevantes del proyecto, tales como oralidad, audiencias, gestión judicial, solución consensual de conflictos, prueba, medidas cautelares, procesos de familia, procesos laborales, procesos colectivos, pequeñas causas, impugnaciones, ejecución, lenguaje claro y acceso a justicia.



El sistema también permite generar aportes sobre artículos específicos. A través del constructor de aportes, la persona usuaria puede seleccionar un artículo, formular una observación, incorporar fundamentos, proponer una eventual redacción alternativa y descargar el documento en formato PDF para remitirlo a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura del Chubut.



Asimismo, la plataforma incluye herramientas para seleccionar artículos de interés, organizarlos en carpetas de trabajo, generar documentos en PDF, exportar cuadros comparativos y utilizar una caja de notas privadas durante la navegación. Estas funcionalidades buscan facilitar el trabajo de quienes participen en las reuniones informativas o deseen realizar un análisis técnico, institucional o ciudadano del proyecto.



Con este lanzamiento, la Legislatura del Chubut incorpora una herramienta digital orientada a mejorar la calidad del debate público, facilitar el acceso a la información legislativa y promover una participación más ordenada e informada.



La apertura de un proceso participativo requiere no solo convocar a la ciudadanía y a las instituciones, sino también ofrecer herramientas concretas para comprender el contenido en discusión, comparar normas, formular observaciones y acercar propuestas. En ese sentido, el aplicativo constituye un recurso innovador para acompañar el tratamiento legislativo del nuevo Código General de los Procesos no Penales.