Comenzó el operativo de enripiado en los barrios de Esquel

Por indicación del intendente Matías Taccetta, la Secretaría de Obras Públicas y Gestión Ambiental comenzó este lunes por la tarde un plan de enripiado integral en los caminos de tierra de la ciudad. Las tareas tienen el objetivo de recomponer la calzada, facilitar la circulación y brindar mayor seguridad a los vecinos de la zona.

Los trabajos se pusieron en marcha luego de que las condiciones climáticas de los últimos días, caracterizadas por lluvias y nevadas, provocaran un deterioro importante en la superficie de las calles. Ante este escenario, el operativo inició en el barrio Valle Chico, específicamente en el sector de las viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda.

El operativo contempla el repaso de las calles con maquinaria vial y el aporte de material para mejorar la transitabilidad de las arterias afectadas. Las tareas continuarán durante los próximos días y se trasladarán de forma progresiva por los diferentes barrios de Esquel para cubrir la demanda general.

De forma paralela, el personal municipal continúa con las capacitaciones necesarias para poner en funcionamiento la nueva motoniveladora adquirida, lo que permitirá incrementar el ritmo de los trabajos en la localidad.

EBW