-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 14 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Valle ChicoEsquelobrasENRIPIADO
14 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Comenzó el operativo de enripiado en los barrios de Esquel

La Secretaría de Obras Públicas comenzó los trabajos en el barrio Valle Chico tras el deterioro de las calles por lluvias y nevadas. El operativo se extenderá progresivamente a otros sectores. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Por indicación del intendente Matías Taccetta, la Secretaría de Obras Públicas y Gestión Ambiental comenzó este lunes por la tarde un plan de enripiado integral en los caminos de tierra de la ciudad. Las tareas tienen el objetivo de recomponer la calzada, facilitar la circulación y brindar mayor seguridad a los vecinos de la zona.

 

 

 

Los trabajos se pusieron en marcha luego de que las condiciones climáticas de los últimos días, caracterizadas por lluvias y nevadas, provocaran un deterioro importante en la superficie de las calles. Ante este escenario, el operativo inició en el barrio Valle Chico, específicamente en el sector de las viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda.

 

 

 

El operativo contempla el repaso de las calles con maquinaria vial y el aporte de material para mejorar la transitabilidad de las arterias afectadas. Las tareas continuarán durante los próximos días y se trasladarán de forma progresiva por los diferentes barrios de Esquel para cubrir la demanda general.

 

De forma paralela, el personal municipal continúa con las capacitaciones necesarias para poner en funcionamiento la nueva motoniveladora adquirida, lo que permitirá incrementar el ritmo de los trabajos en la localidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un avión con los colores de otra época sorprendió en Esquel: la historia detrás del Boeing 737-200 "Ciudad de Esquel"
2
 Wilfredo Martínez Chávez QEPD
3
 Detuvieron a una mujer por el presunto homicidio de su pareja en el barrio Sudelco de Esquel
4
 Detienen a un hombre con pedido de captura en el Hospital de Trevelin
5
 Alquiler de equipos y taller especializado: la propuesta de Guanacos Ski Rental para este invierno
1
 Esquel: se repartieron más de 16 millones de pesos en becas para atletas locales
2
 Trevelin: cazaban liebres, pero no contaban con los permisos correspondientes
3
 Tres héroes caídos en combate y la memoria de quienes volvieron: el nuevo memorial de Esquel
4
 Vacaciones de invierno en la Comarca Andina: Qué hacer cuando llueve o hace mucho frío
5
 España y Francia, una rivalidad centenaria que suma otro capítulo en el Mundial
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -