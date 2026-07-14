Llega a Cholila una jornada gratuita para realizar controles de salud visual

La Municipalidad de Cholila, junto a la Fundación Forjar, llevará adelante una nueva jornada de atención oftalmológica en Cholila, una iniciativa que busca acercar controles y asistencia especializada a quienes requieran este tipo de consultas.

La actividad se desarrollará el jueves 16 de julio, de 14 a 16 horas, en el Salón Breide de la localidad.

Cómo acceder a la atención oftalmológica en Cholila

Las personas interesadas deberán solicitar un turno previamente, ya que los cupos disponibles son limitados.

Para reservar un lugar, es necesario comunicarse por WhatsApp al número 2944343876.

Desde la organización invitaron a compartir la información con familiares y vecinos que puedan necesitar acceder a esta jornada de atención.

O.P.