Vacaciones de invierno en el Cine Municipal: tres propuestas imperdibles para disfrutar hoy

El Cine Municipal continúa acompañando las vacaciones de invierno con una cartelera especial pensada para disfrutar en familia y con amigos. Para la jornada de hoy se programaron tres funciones con propuestas para todos los gustos.

La actividad comenzará a las 15:00 horas con la proyección de Minions y Monstruos, una opción ideal para los más chicos. Más tarde, a las 18:00 horas, será el turno de Toy Story 5, aunque se informó que para esta función las entradas ya se encuentran totalmente agotadas.

El cierre de la jornada será a las 21:00 horas con la película de terror y comedia Scary Movie. Desde la organización invitan a la comunidad a acercarse y seguir compartiendo el receso invernal con las mejores propuestas de la pantalla grande.