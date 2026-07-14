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14 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Vacaciones de invierno en el Cine Municipal: tres propuestas imperdibles para disfrutar hoy

El Cine Municipal de Esquel ofrece una cartelera variada para toda la familia. Las entradas se pueden retirar a partir de las 14:00 horas en Belgrano 330.
Por Redacción Red43

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El Cine Municipal continúa acompañando las vacaciones de invierno con una cartelera especial pensada para disfrutar en familia y con amigos. Para la jornada de hoy se programaron tres funciones con propuestas para todos los gustos.

 

La actividad comenzará a las 15:00 horas con la proyección de Minions y Monstruos, una opción ideal para los más chicos. Más tarde, a las 18:00 horas, será el turno de Toy Story 5, aunque se informó que para esta función las entradas ya se encuentran totalmente agotadas.

 

El cierre de la jornada será a las 21:00 horas con la película de terror y comedia Scary Movie. Desde la organización invitan a la comunidad a acercarse y seguir compartiendo el receso invernal con las mejores propuestas de la pantalla grande.

 

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