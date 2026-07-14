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Por Redacción Red43

Gas para Las Plumas: Bowman aseguró que la obra “cambiará la vida de cientos de vecinos”

El presidente comunal Sergio Bowman celebró el anuncio del gobernador Torres para llevar gas por red a la localidad por primera vez en 105 años, una obra que beneficiará a más de 300 familias.
Por Redacción Red43

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Luego del convenio firmado por el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, para llevar por primera vez gas por red a la localidad de Las Plumas, el presidente comunal Sergio Bowman destacó el acompañamiento del Estado Provincial y aseguró que la obra representa “un verdadero hito que nos iguala para arriba como sociedad”, poniendo en valor que “por primera vez en 105 años Las Plumas va a tener acceso a gas natural”.

 

El acceso al servicio, anunciado por el mandatario durante el acto por el 105° aniversario de la comuna rural, beneficiará a instituciones y a más de 300 familias de la localidad. “Es un cambio importantísimo para quienes durante tantos años atravesaron inviernos muy duros sin contar con este servicio esencial”, expresó Bowman.

 

Asimismo, el jefe comunal remarcó que la concreción del proyecto “cambiará la vida de cientos de vecinos” y agregó que “se está dando un paso enorme para mejorar el bienestar y la calidad de vida de toda la comunidad”.

 

Finalmente, Bowman explicó que el proyecto de desarrollo, instalación, operación y mantenimiento del sistema de Gas Licuado de Petróleo (GLP) ya comenzó su primera etapa y adelantó que “si los plazos previstos se cumplen, para el próximo invierno ya tendremos las primeras conexiones”.

 

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