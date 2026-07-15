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Por Redacción Red43

¡Vamos Argentina! Esquel celebra con una verdadera fiesta el pase a la final

Banderas, bocinazos, cánticos y una inmensa alegría coparon las calles de Esquel tras la victoria de la Scaloneta por 2 a 1 frente a Inglaterra.
Por Redacción Red43

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La alegría mundialista volvió a adueñarse de las calles de Esquel. Apenas el árbitro marcó el final del partido que consagró a la Selección argentina como finalista del Mundial 2026, cientos de vecinos comenzaron a concentrarse en el centro de la ciudad para celebrar una nueva hazaña de la Scaloneta.

 

Con banderas argentinas, camisetas albicelestes y bombos, familias, grupos de amigos y automovilistas protagonizaron una verdadera fiesta popular. Los bocinazos se hicieron escuchar en distintos puntos de Esquel, mientras los hinchas entonaban los clásicos cánticos dedicados a la Selección.

 

La victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra desató una nueva ola de emoción entre los esquelenses, que volvieron a salir a las calles como ocurrió durante la histórica consagración en Qatar 2022. La ilusión de conquistar una nueva Copa del Mundo está más viva que nunca y el entusiasmo se siente en cada rincón de la ciudad.

 

Ahora todas las miradas están puestas en la gran final, donde el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a España con el sueño de volver a escribir otra página dorada en la historia del fútbol argentino.

 

Mientras tanto, Esquel sigue de fiesta. La ciudad se viste de celeste y blanco y acompaña, una vez más, el sueño de millones de argentinos: ver a la Scaloneta levantar otra Copa del Mundo. 

 

 

 

R.G

 

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