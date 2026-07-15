Argentina e Inglaterra igualan sin goles en la semifinal del Mundial 2026

La Selección Argentina empata 0 a 0 con Inglaterra al término del primer tiempo de la segunda semifinal del Mundial 2026, en un encuentro intenso y muy disputado que se juega en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni protagoniza un duelo parejo ante el conjunto inglés, con pocas situaciones claras de gol y una fuerte lucha en la mitad de la cancha.

El ganador de este compromiso avanzará a la gran final del Mundial, donde ya espera España, que el martes derrotó a Francia por 2 a 0 y se convirtió en el primer finalista del certamen.

En caso de mantenerse la igualdad al cabo de los 90 minutos, el partido se extenderá al tiempo suplementario y, de ser necesario, se definirá por penales para conocer al rival de España en la final del domingo.

R.G