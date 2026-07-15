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Por Redacción Red43

Corte de luz programado en Esquel: qué sectores serán afectados este jueves

La Cooperativa 16 de Octubre informó que habrá una interrupción del servicio eléctrico entre las 11 y las 14 horas por trabajos de montaje de elementos de maniobra y alumbrado público.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre informó a sus usuarios de Esquel que este jueves 16 de julio se realizará un corte programado en el suministro de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.

 

La interrupción del servicio se llevará adelante entre las 11:00 y las 14:00 horas y afectará a los siguientes sectores:

 

  • Villa Ayelén en su totalidad.
  • Barrio Sociedad Rural.

Desde la Cooperativa detallaron que la zona de trabajo estará ubicada sobre calle Los Coihues, entre Ruta Nacional 259 y Los Radales, donde se realizará el montaje de elementos de maniobra y columnas de alumbrado público.

 

Además, solicitaron a los vecinos evitar estacionar vehículos y reducir la circulación en el área intervenida, con el objetivo de garantizar la seguridad de peatones, operarios y conductores durante la ejecución de las tareas.

 

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