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Por Redacción Red43

¿Cómo impactará El Niño en Chubut? Lo que prevén los especialistas

El fenómeno favorecerá tormentas severas en gran parte del país durante los próximos días. En la Patagonia, el cambio llegará más adelante con más lluvias y un comportamiento distinto del clima.
Por Redacción Red43

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Después de varios días marcados por el frío y condiciones estables en buena parte de la Argentina, el panorama meteorológico comenzará a cambiar desde este jueves 16 de julio. El ingreso de una masa de aire cálido y húmedo, sumado a perturbaciones en altura, favorecerá el desarrollo de tormentas de variada intensidad, principalmente en el centro y norte del país.

 

Los especialistas atribuyen este cambio al fortalecimiento del fenómeno El Niño, que comienza a modificar la circulación atmosférica sobre Sudamérica. El fenómeno potencia la corriente en chorro subtropical y la corriente en chorro de bajo nivel, responsables de transportar aire cálido y húmedo desde la Amazonía hacia el centro del continente, generando las condiciones ideales para la formación de tormentas.

 

Las primeras lluvias importantes se esperan desde este jueves, aunque el período de mayor inestabilidad se extendería entre el viernes y el fin de semana. En las provincias del norte, el Litoral y la región pampeana podrían registrarse lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas de viento y temperaturas muy superiores a las habituales para esta época del año.

 

 

¿Qué pasará en Chubut? 

 

Aunque los efectos más inmediatos se concentrarán lejos de la Patagonia, los meteorólogos advierten que El Niño también comenzará a modificar el comportamiento del clima en el sur argentino durante los próximos meses.

 

Según explicó el meteorólogo y agroclimatólogo Juan Mario Navarro, el fenómeno avanzará de manera progresiva sobre el país: primero impactará en el norte y el centro, luego llegará a Cuyo y, finalmente, alcanzará a la Patagonia.

 

Para Chubut no se esperan, por ahora, tormentas severas como las previstas para otras regiones. Sin embargo, los pronósticos indican que la primavera y el verano podrían presentar un comportamiento distinto al de los últimos años.

 

Entre los principales cambios previstos para la provincia aparecen:

 

  • Un aumento de las precipitaciones, especialmente en la zona cordillerana.
  • Mayor frecuencia de sistemas frontales que podrían generar períodos de tiempo inestable.
  • Temperaturas superiores a los valores normales para la época en distintos sectores de Chubut y de la Patagonia.

Los especialistas consideran que la influencia de El Niño favorecerá un escenario más húmedo que el registrado en temporadas recientes, aunque aclaran que la evolución dependerá de cómo interactúen las distintas masas de aire durante las próximas semanas.

 

 

Un invierno que empieza a cambiar 

 

El ingreso de aire cálido y húmedo que afectará al centro y norte del país marcará el inicio de una nueva etapa en la evolución del fenómeno. Si bien en Chubut el impacto no será inmediato, los modelos meteorológicos coinciden en que la provincia comenzará a sentir sus efectos a medida que avance el invierno y se acerque la primavera.

 

Por ese motivo, los especialistas recomiendan seguir de cerca las actualizaciones de los pronósticos y los informes del Servicio Meteorológico Nacional, ya que El Niño continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y podría modificar el régimen de lluvias y temperaturas en gran parte de la Patagonia.

 

 

MA

 

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