El Municipio de Esquel intensificó el retiro de vehículos abandonados en la vía pública

La Municipalidad de Esquel continúa con los operativos de relevamiento y control de vehículos en presunto estado de abandono que permanecen estacionados en la vía pública o sobre veredas, generando inconvenientes para la circulación de peatones y personas con movilidad reducida.

El secretario de Gobierno municipal, Diego Austin, explicó que se trata de un reclamo de larga data y que el procedimiento está contemplado tanto en ordenanzas locales como en la Ley Nacional de Tránsito.

“En realidad es un procedimiento, es una cuestión que venía siendo un reclamo de vieja data, era una cuestión de que nosotros tenemos reglado por ordenanza el tema de la permanencia en estacionamiento por un determinado tiempo y también está contemplado dentro de la Ley Nacional de Tránsito”, señaló.

Austin detalló que los relevamientos comenzaron en el barrio Estación y actualmente continúan en otros sectores de la ciudad. “Lo que empezamos a hacer es un relevamiento que ya se habían hecho antiguamente pero nunca se habían concretado. Empezamos con el barrio Estación y ahora lo estamos haciendo en el barrio Bellavista”, indicó.

El funcionario explicó que el procedimiento consiste en identificar los vehículos, notificar a sus propietarios y avanzar con las actuaciones administrativas correspondientes en caso de que no sean retirados. “Se hace una constatación, se notifica, se corrobora que el vehículo fehacientemente esté abandonado a los tres días, cuando no se hace caso de la notificación que se dejó, ya se hace una inspección y pasado un tiempo prudencial se hace la infracción, se eleva al Tribunal Municipal de Faltas”, detalló.

Además, remarcó que la presencia de estos vehículos afecta la circulación y el uso del espacio público. “Genera obstaculización para la circulación de personas con movilidad reducida y también la circulación en lo que es las veredas”, afirmó.

Austin confirmó que durante la última semana se realizaron las primeras intervenciones con secuestro de vehículos cuyos propietarios no respondieron a las notificaciones. “En el transcurso de la semana pasada estuvimos haciendo la primera intervención, que han sido varias ya, de vehículos que no fueron movidos, no fueron sacados por los propios dueños, así que se han secuestrado”, expresó.

Sin embargo, destacó que muchos vecinos respondieron ante los avisos municipales y retiraron los vehículos antes de que avanzara el procedimiento. “Se nota muchísimo que hay mucha gente que ha hecho caso y han desaparecido muchísimos de los autos que estaban en condiciones de abandono sobre las veredas y mal estacionados”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que en los sectores relevados se redujo notablemente la cantidad de vehículos detectados. “En los barrios que nosotros recorrimos teníamos un promedio de 12, 15 autos notificados y se levantaron tres, es decir, el resto ya no estaban en las mismas condiciones”, indicó.

El secretario de Gobierno agregó que los controles continuarán en distintos barrios y también a partir de denuncias de vecinos. “Estamos trabajando también en lugares aleatorios, en las recorridas que hacemos en conjunto con el Departamento de Tránsito, vamos notificando a autos que por denuncias de vecinos entendemos que están abandonados y se agudiza el proceso administrativo para darle pronta celeridad”, explicó.

Respecto a los vehículos secuestrados, Austin aclaró que sus propietarios deberán afrontar el trámite administrativo correspondiente para recuperarlos. “Cuando el vehículo es retirado por la municipalidad y es secuestrado ya es un trámite administrativo que tiene su penalización, te van a cobrar el acarreo, te van a cobrar un montón de cosas que son lógicas porque es un gasto que se hizo. Más allá de la multa por incumplir una ordenanza vigente”, señaló.

Finalmente, el funcionario apeló a la responsabilidad de los vecinos y al cumplimiento de las normas de convivencia. “Apelemos al sentido común, tratemos de ser prolijos, de ser respetuosos y empáticos con nuestros vecinos y de respetar las normativas vigentes, que el auto no puede estar abandonado, ni puede estar sobre la vereda”, concluyó.

R.G