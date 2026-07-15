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Por Redacción Red43

Solidaridad cordillerana: solicitan dadores de sangre para un joven de Esquel en Buenos Aires

El esquelense Santiago Solitro, jugador del Club Belgrano, se encuentra internado en Buenos Aires y su entorno familiar y afectivo apela a la comunidad para conseguir donantes que puedan acercarse a colaborar. 
Por Redacción Red43

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Se solicitan de manera urgente donantes de sangre de cualquier grupo o factor (con especial necesidad de A+) para el paciente Santiago Solitro Lagos, quien está recibiendo atención en el Hospital Británico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quienes deseen y puedan colaborar deben presentarse en el Banco de Sange de la institución, ubicada en Perdriel 74, de lunes a viernes en el horario de 8 a 18 horas.

 

Para poder concretar la donación, el centro médico solicita que las personas voluntarias asistan con su Documento Nacional de Identidad, pasaporte o licencia de conducir. Los requisitos básicos indispensables para donar contemplan tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de un buen estado de salud general, lo que implica no estar resfriado, no presentar dolor de garganta ni encontrarse bajo tratamientos médicos activos al momento de la presentación.

 

Asimismo, desde la institución recuerdan que se debe tomar el desayuno habitual antes de concurrir y que, a partir del mediodía, está permitido almorzar normalmente dado que no existen restricciones en la ingesta de alimentos. Como recaudo especial, se pide no haber tomado aspirinas durante las 72 horas previas a la extracción, a menos que exista una indicación médica específica que lo requiera.

 

Aquellos que tengan dudas respecto a los requisitos de aptitud (vinculados a cirugías recientes, tatuajes, viajes a zonas de riesgo o tratamientos) o que deseen realizar consultas particulares, pueden comunicarse de forma directa al Banco de Sangre del Hospital Británico llamando al teléfono 4309-6400 (internos 2570 o 2004) para recibir el asesoramiento correspondiente antes de acercarse de manera presencial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

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