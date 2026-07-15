-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 15 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Parque Nacional Los Alerces
15 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Parque Nacional Los Alerces brindará una capacitación para prestadores turísticos

La capacitación está destinada a prestadores turísticos actuales y a quienes quieran incorporarse al sector dentro del área protegida. Se realizará el jueves 30 de julio, de 10:00 a 12:30 horas, en el Centro Cultural Melipal de Esquel.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Parque Nacional Los Alerces brindará una capacitación destinada a prestadores turísticos y a personas interesadas en desarrollar actividades y servicios turísticos dentro del área protegida.

 

El encuentro tendrá como objetivo presentar la nueva metodología de inscripción para prestadores turísticos, de acuerdo con la reglamentación establecida por la Resolución 62/2025, y facilitar la comprensión de los procedimientos necesarios para iniciar y completar el trámite correspondiente.

 

Durante la jornada, el equipo del Parque Nacional Los Alerces explicará el nuevo esquema de inscripción y brindará información para orientar tanto a quienes actualmente prestan servicios en el área protegida como a aquellas personas que tengan interés en incorporarse a la oferta turística del Parque.

 

La capacitación se realizará el jueves 30 de julio, de 10 a 12:30 horas, en el Centro Cultural Melipal, ubicado en avenida Fontana 815 de la ciudad de Esquel.

 

La actividad forma parte de las acciones que impulsa el Parque Nacional Los Alerces para acompañar a los prestadores, facilitar el acceso a la información y avanzar en el ordenamiento y fortalecimiento de los servicios turísticos que se desarrollan dentro del área protegida.

 

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a través del correo electrónico apenalva@apn.gob.ar o al teléfono 2945 548873.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Solidaridad cordillerana: solicitan dadores de sangre para un joven de Esquel en Buenos Aires
2
 Q.E.P.D. Luis Abel Vázquez
3
 Corte de luz programado en Esquel: qué sectores serán afectados este jueves
4
 ¡Vamos Argentina! Esquel celebra con una verdadera fiesta el pase a la final
5
 ¿Cómo impactará El Niño en Chubut? Lo que prevén los especialistas
1
 El Parque Nacional Los Alerces brindará una capacitación para prestadores turísticos
2
 ¡Vamos Argentina! Esquel celebra con una verdadera fiesta el pase a la final
3
 Del Obelisco a Esquel: así se vivió el triunfo de Argentina sobre Inglaterra
4
 Bordado, merienda y amistad: una propuesta creativa para celebrar el Día del Amigo
5
 El Team Apolo brilló en el Campeonato Argentino de Powerlifting
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -