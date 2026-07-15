El Parque Nacional Los Alerces brindará una capacitación para prestadores turísticos

El Parque Nacional Los Alerces brindará una capacitación destinada a prestadores turísticos y a personas interesadas en desarrollar actividades y servicios turísticos dentro del área protegida.

El encuentro tendrá como objetivo presentar la nueva metodología de inscripción para prestadores turísticos, de acuerdo con la reglamentación establecida por la Resolución 62/2025, y facilitar la comprensión de los procedimientos necesarios para iniciar y completar el trámite correspondiente.

Durante la jornada, el equipo del Parque Nacional Los Alerces explicará el nuevo esquema de inscripción y brindará información para orientar tanto a quienes actualmente prestan servicios en el área protegida como a aquellas personas que tengan interés en incorporarse a la oferta turística del Parque.

La capacitación se realizará el jueves 30 de julio, de 10 a 12:30 horas, en el Centro Cultural Melipal, ubicado en avenida Fontana 815 de la ciudad de Esquel.

La actividad forma parte de las acciones que impulsa el Parque Nacional Los Alerces para acompañar a los prestadores, facilitar el acceso a la información y avanzar en el ordenamiento y fortalecimiento de los servicios turísticos que se desarrollan dentro del área protegida.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a través del correo electrónico apenalva@apn.gob.ar o al teléfono 2945 548873.

R.G