Argentina va por otra estrella

La Selección argentina volvió a escribir una página inolvidable en su historia. En una semifinal vibrante disputada este miércoles, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 2 a 1 a Inglaterra, dio vuelta el resultado y se clasificó a la final del Mundial 2026.

El conjunto inglés había comenzado mejor y logró ponerse en ventaja, pero Argentina no perdió la calma. Con el carácter que la caracteriza, la Albiceleste reaccionó rápidamente y encontró el empate gracias a Enzo Fernández, que apareció en un momento clave para cambiar el rumbo del encuentro.

Cuando la tensión crecía con el correr de los minutos, apareció el goleador de siempre. Lautaro Martínez marcó el 2 a 1 definitivo y desató el festejo de los miles de argentinos presentes en el estadio y de millones que siguieron el partido desde cada rincón del país.

Con este triunfo, la Scaloneta vuelve a disputar una final del mundo y mantiene vivo el sueño de conquistar una nueva estrella. El próximo desafío será nada menos que España, que viene de eliminar a Francia y será el último obstáculo en la búsqueda de otro título mundial.

Una vez más, Argentina demostró que nunca se rinde. Con fútbol, personalidad y un enorme corazón, está otra vez donde todos soñaban: en la final del Mundial.

R.G