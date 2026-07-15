Austin destacó una baja en las infracciones por uso del celular al volante

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Esquel, Diego Austin, destacó una importante reducción en las infracciones vinculadas al uso de teléfonos celulares mientras se conduce y aseguró que el trabajo realizado desde el área de Tránsito permitió generar mayor conciencia entre los conductores.

“Sí, la verdad que me da mucha alegría en lo personal de ver cómo ha ido disminuyendo, y es notorio, entre un 40 y un 50 por ciento lo que son las infracciones por el uso de teléfonos en el volante”, expresó Austin.

El funcionario explicó que el abordaje comenzó con una etapa preventiva y educativa, para luego avanzar con controles y sanciones. “Lo hicimos como campaña preventiva, lo hicimos en forma de educación, después lo hicimos de forma sancionatoria”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la disminución se observa en los controles realizados en distintos puntos de la ciudad. “Hoy por hoy a mí me da mucha alegría decir que ha disminuido notoriamente. Un 40 por ciento para mí es un montón”, afirmó.

De todas formas, Austin sostuvo que el objetivo es lograr que ningún conductor utilice el celular mientras maneja. “Lo ideal sería que nadie lo haga, que nadie lo use, pero bueno, la perfección muchas veces es complicada de llegar, pero entiendo que, como te decía, es sentido común y estamos propendiendo a que se recupere”, manifestó.

Por otro lado, el secretario de Gobierno también se refirió a la colocación de antenas en vehículos y aclaró cuáles son las ubicaciones permitidas por la normativa vigente.

“La antena no puede estar colocada de forma adherida en el parabrisa, ni en ningún cristal que genere visual hacia afuera”, explicó Austin.

Al respecto, diferenció entre las antenas instaladas en sectores permitidos y aquellas que obstruyen la visibilidad del conductor. “No es lo mismo llevarla sobre el techo, como lo llevan algunos que vienen los soportes para hacerlo, hay algunos que la tienen sobre el, atrás de los apoyacabezas de atrás, como he visto un par de taxis, eso no es un impedimento, no está fuera de la ley”, detalló.

Finalmente, aclaró que la prohibición alcanza a las antenas adheridas a los vidrios del vehículo. “Lo que no se puede hacer con antena tipo Starlink es adherirla al parabrisa, a la luneta y ninguno de los cristales laterales”, concluyó.

R.G