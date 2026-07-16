Comienza la Expo Invierno y estos son los espectáculos de hoy

El Municipio de Esquel dio a conocer la grilla de artistas para el jueves 16 de julio en el marco de la Expo Esquel Invierno 2026.

Desde las 17 horas el dia de hoy jueves, en el Gimnasio Municipal, se presentarán los siguientes artistas:

Isis, Erika Torres, Natre, Kelenken, Los Quintana, Danza Pura, La Voces Sureñas y Miguel Ibañez.

La propuesta busca ofrecer espectáculos para toda la familia y acompañar las actividades de la expo durante las vacaciones de invierno.

SL