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Por Redacción Red43

Accidente de tránsito dejó personas hospitalizadas

El siniestro vial se produjo este miércoles por la noche en Lago Puelo. Las personas involucradas recibieron atención en el lugar y luego fueron trasladadas al hospital para una evaluación médica.
Por Redacción Red43

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Un accidente de tránsito ocurrió este miércoles por la noche en Lago Puelo y demandó la intervención de Bomberos Voluntarios, personal policial, Tránsito y la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

 

Según informó el cuartel de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, el aviso fue recibido a las 19.51, informando un siniestro ocurrido sobre avenida Los Notros, en el sector del bulevar. De inmediato se despachó una dotación hacia el lugar.

 

Personas derivadas al hospital

Al llegar, los bomberos constataron que las personas involucradas ya estaban siendo asistidas en el lugar. Posteriormente, fueron trasladadas al Hospital Rural de Lago Puelo para recibir una atención médica más completa y evaluar su estado de salud.

 

 

No se informó oficialmente la cantidad de personas afectadas ni la gravedad de las lesiones.

 

Además de Bomberos Voluntarios, en el lugar trabajaron efectivos de la Policía, personal de Tránsito y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

 

 

Imagen ilustrativa. No corresponde al lugar ni al momento del hecho.

 

 

O.P.

 

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