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Por Redacción Red43

Los CAPS de Chubut implementan la Historia de Salud Integrada

Todas las ventanillas de administración realizarán la carga de información de sus usuarios en la plataforma digital, para poder brindar turnos y realizar el seguimiento de atención sanitaria.
Por Redacción Red43

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Comenzó a implementarse la Historia de Salud Integrada (HSI), una herramienta digital diseñada para reemplazar las antiguas historias clínicas en papel.

 

Con esta herramienta, todos tus datos de salud en un solo lugar, mejorando la calidad y accesibilidad de la atención. Esto generará mayor agilidad: Facilita la comunicación entre los centros de salud de primer nivel y los hospitales de toda la provincia (referencia y contrarreferencia). También, una gestión eficiente: Permite un mejor orden de los datos de pacientes, profesionales, administrativos y establecimientos, agilizando cada consulta.

 

Ya se está realizando el padrón también en todos los CAPS y en el Servicio de Adolescencia  de nuestra ciudad. 

 

Todas las ventanillas de administración  realizarán la carga de información de sus usuarios en la plataforma digital, para poder brindar turnos y realizar el seguimiento de atención sanitaria. 

 

Para que el personal administrativo pueda realizar la carga o actualización de tus datos en el sistema, es fundamental que cuando concurras al Hospital, lo hagas con tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

 

Más información sobre HSI : 
https://www.instagram.com/p/DWHMm0aDSQE/?igsh=N3I4Z2hvNzZuZzZ2

 

 

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