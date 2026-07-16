Locura por la Selección en la Antártida: salió en remera a festejar el triunfo

La pasión por la Selección argentina llegó hasta uno de los rincones más inhóspitos del planeta tras la victoria por 2 a 1 ante Inglaterra, que le dio al equipo el pase a la final del Mundial. Un docente de la Escuela Provincial N° 38 Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, ubicada en la Base Esperanza, protagonizó un festejo que se volvió viral en las redes sociales.

En las imágenes difundidas se observa cómo el hombre sale al exterior vestido únicamente con la camiseta albiceleste y sosteniendo una bandera argentina. Se lo observa festejando con alegría en medio de fuertes ráfagas de viento, nieve y una temperatura que superaba los 20 grados bajo cero.

El protagonista de la filmación ejerce la docencia en el centro educativo más austral del mundo. Este establecimiento funciona de manera permanente en la Antártida Argentina, donde residen familias y asisten alumnos durante todo el ciclo lectivo.

La demostración en el continente blanco se sumó a los diversos festejos registrados en distintos puntos del país y del exterior luego del triunfo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

EBW