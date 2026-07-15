El Team Apolo brilló en el Campeonato Argentino de Powerlifting

El powerlifting esquelense volvió a tener una actuación destacada a nivel nacional. El Team Apolo tuvo una participación sobresaliente en el Campeonato Argentino de Powerlifting, desarrollado del 9 al 12 de julio en Resistencia, Chaco, donde sus integrantes lograron importantes resultados y aseguraron su participación en competencias internacionales.

La competencia fue organizada por la Alianza Argentina Powerlifting (GPA Argentina) y reunió a los principales exponentes de esta disciplina en el país. Además, el certamen funcionó como instancia clasificatoria para los eventos internacionales más importantes del calendario 2026.

La delegación de Esquel estuvo representada por Gabriela Mileneao, Iñaki Rey y Joaquín López Boyraz, quienes se subieron a lo más alto del podio en sus respectivas categorías tras realizar grandes presentaciones.

Joaquín López Boyraz se consagró campeón argentino en la categoría Junior hasta 100 kilogramos (Knee Sleeves). El atleta tuvo una jornada histórica al establecer récords sudamericanos en las cuatro disciplinas evaluadas: Squat, Bench Press, Deadlift y Total.

En tanto, Iñaki Rey obtuvo el título nacional en la categoría Open hasta 90 kilogramos (Wraps). Con un registro total de 722,5 kilogramos levantados, consiguió la mejor marca provincial y se posicionó entre los mejores competidores argentinos de su división.

Por su parte, Gabriela Mileneao se quedó con el campeonato en la categoría Open hasta 48 kilogramos (Knee Sleeves), completando una performance de gran nivel. La deportista logró un récord mundial en Squat y además sumó récords sudamericanos en Bench Press, Deadlift y Total.

Gracias a estos resultados, los tres representantes del Team Apolo obtuvieron la clasificación para el Campeonato Iberoamericano, que se llevará a cabo del 17 al 21 de septiembre en Porto Alegre, Brasil, y para el Campeonato Mundial, que tendrá lugar entre octubre y noviembre en Hungría.

Desde el equipo destacaron que los logros alcanzados son una muestra del crecimiento que viene teniendo el powerlifting en Esquel y en Chubut, acompañado por el trabajo constante y la preparación junto a la Federación Alianza Argentina Powerlifting.

Luego del exitoso paso por el Campeonato Argentino, el Team Apolo ya apunta sus esfuerzos a los próximos desafíos internacionales, con el objetivo de volver a representar a la ciudad, la provincia y el país en las competencias de mayor nivel.

R.G