-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 15 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
15 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Bordado, merienda y amistad: una propuesta creativa para celebrar el Día del Amigo

La propuesta será el sábado 25 de julio en Vaggato y está destinada a personas con o sin experiencia. Incluye materiales, merienda y la posibilidad de crear una pieza personalizada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con la idea de compartir una tarde creativa y diferente, se realizará un Encuentro de Bordado en Esquel para celebrar el Día del Amigo con una propuesta abierta a quienes quieran aprender y disfrutar de esta actividad.

 

La jornada invita a crear una pieza propia en un espacio pensado para compartir, relajarse y experimentar con el bordado. No es necesario contar con conocimientos previos, ya que las participantes serán acompañadas paso a paso durante todo el proceso.

 

 

 

Durante el encuentro, cada persona podrá elegir qué pieza realizar entre dos opciones: una tote bag o un neceser, incorporando diseños y detalles propios para llevarse una creación única.

 

La actividad incluirá todos los materiales necesarios y una merienda para acompañar la experiencia.

 

El encuentro se llevará adelante el sábado 25 de julio, de 15.30 a 18 horas, en Vaggato, ubicado en Belgrano 596 de Esquel. Los cupos son limitados y las inscripciones se realizan comunicándose al 2945555225.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Solidaridad cordillerana: solicitan dadores de sangre para un joven de Esquel en Buenos Aires
2
 Q.E.P.D. Luis Abel Vázquez
3
 Corte de luz programado en Esquel: qué sectores serán afectados este jueves
4
 ¡Vamos Argentina! Esquel celebra con una verdadera fiesta el pase a la final
5
 ¿Cómo impactará El Niño en Chubut? Lo que prevén los especialistas
1
 El Parque Nacional Los Alerces brindará una capacitación para prestadores turísticos
2
 ¡Vamos Argentina! Esquel celebra con una verdadera fiesta el pase a la final
3
 Del Obelisco a Esquel: así se vivió el triunfo de Argentina sobre Inglaterra
4
 Bordado, merienda y amistad: una propuesta creativa para celebrar el Día del Amigo
5
 El Team Apolo brilló en el Campeonato Argentino de Powerlifting
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -