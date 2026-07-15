Bordado, merienda y amistad: una propuesta creativa para celebrar el Día del Amigo

Con la idea de compartir una tarde creativa y diferente, se realizará un Encuentro de Bordado en Esquel para celebrar el Día del Amigo con una propuesta abierta a quienes quieran aprender y disfrutar de esta actividad.

La jornada invita a crear una pieza propia en un espacio pensado para compartir, relajarse y experimentar con el bordado. No es necesario contar con conocimientos previos, ya que las participantes serán acompañadas paso a paso durante todo el proceso.

Durante el encuentro, cada persona podrá elegir qué pieza realizar entre dos opciones: una tote bag o un neceser, incorporando diseños y detalles propios para llevarse una creación única.

La actividad incluirá todos los materiales necesarios y una merienda para acompañar la experiencia.

El encuentro se llevará adelante el sábado 25 de julio, de 15.30 a 18 horas, en Vaggato, ubicado en Belgrano 596 de Esquel. Los cupos son limitados y las inscripciones se realizan comunicándose al 2945555225.

R.G