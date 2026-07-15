Del Obelisco a Esquel: así se vivió el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

La victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra volvió a desatar una verdadera fiesta albiceleste. Miles de hinchas salieron a las calles para celebrar el pase a una nueva final y Red43 estuvo presente para registrar los festejos con imágenes exclusivas desde dos escenarios: Esquel y el Obelisco.

En la ciudad, los simpatizantes se reunieron apenas terminó el encuentro en la calle 25 de Mayo para compartir la alegría por un nuevo triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Banderas, camisetas, bombos, bocinazos y cánticos fueron parte de una celebración que volvió a teñir de celeste y blanco las calles esquelenses.

Mientras tanto, en Buenos Aires, el Obelisco volvió a convertirse en el punto de encuentro elegido por miles de argentinos que celebraron una nueva clasificación de la Selección. El histórico monumento fue el escenario de una multitudinaria fiesta, con familias, grupos de amigos y fanáticos que siguen festejando.

Con cobertura exclusiva en ambos lugares, Red43 captó el clima de emoción, euforia y orgullo que se vivió tras una nueva victoria del seleccionado argentino, reflejando cómo una vez más el fútbol unió a miles de personas bajo una misma pasión.

R.G