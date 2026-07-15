-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 15 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelBuenos AiresObelisco
15 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Del Obelisco a Esquel: así se vivió el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

La clasificación de la Selección Argentina desató festejos en distintos puntos del país. Red43 registró con imágenes exclusivas la celebración de los hinchas tanto en Esquel como en el Obelisco.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra volvió a desatar una verdadera fiesta albiceleste. Miles de hinchas salieron a las calles para celebrar el pase a una nueva final y Red43 estuvo presente para registrar los festejos con imágenes exclusivas desde dos escenarios: Esquel y el Obelisco.

 

En la ciudad, los simpatizantes se reunieron apenas terminó el encuentro en la calle 25 de Mayo para compartir la alegría por un nuevo triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Banderas, camisetas, bombos, bocinazos y cánticos fueron parte de una celebración que volvió a teñir de celeste y blanco las calles esquelenses.

 

Mientras tanto, en Buenos Aires, el Obelisco volvió a convertirse en el punto de encuentro elegido por miles de argentinos que celebraron una nueva clasificación de la Selección. El histórico monumento fue el escenario de una multitudinaria fiesta, con familias, grupos de amigos y fanáticos que siguen festejando.

 

Con cobertura exclusiva en ambos lugares, Red43 captó el clima de emoción, euforia y orgullo que se vivió tras una nueva victoria del seleccionado argentino, reflejando cómo una vez más el fútbol unió a miles de personas bajo una misma pasión.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Solidaridad cordillerana: solicitan dadores de sangre para un joven de Esquel en Buenos Aires
2
 Q.E.P.D. Luis Abel Vázquez
3
 Corte de luz programado en Esquel: qué sectores serán afectados este jueves
4
 ¡Vamos Argentina! Esquel celebra con una verdadera fiesta el pase a la final
5
 ¿Cómo impactará El Niño en Chubut? Lo que prevén los especialistas
1
 El Parque Nacional Los Alerces brindará una capacitación para prestadores turísticos
2
 ¡Vamos Argentina! Esquel celebra con una verdadera fiesta el pase a la final
3
 Del Obelisco a Esquel: así se vivió el triunfo de Argentina sobre Inglaterra
4
 Bordado, merienda y amistad: una propuesta creativa para celebrar el Día del Amigo
5
 El Team Apolo brilló en el Campeonato Argentino de Powerlifting
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -