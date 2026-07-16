Proponen un "Café literario" para compartir el amor por las palabras

Hoy jueves 17 de julio se realizará una nueva edición del Café Literario, esta vez bajo la propuesta “Libros del recuerdo”.

La cita será de 15 a 17 horas. en Gene, ubicado en Almafuerte 1101.

La invitación es a compartir una tarde distinta, llena de palabras, memorias y encuentros. La consigna: traer ese libro que marcó nuestra historia. Ese ejemplar gastado, heredado o amado que leímos hace años y dejó huella.

“Vamos a leer, escuchar, conversar y emocionarnos juntos, en un espacio cálido, con aroma a café”, adelantaron desde la organización.

Cada semana de este invierno, la pastelería y cafetería Gene invita a compartir el valor de la palabra, un espacio donde ya compartió sus libros el autor local Gustavo De Vera y se amplía semana a semana.

SL