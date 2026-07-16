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Por Redacción Red43

Proponen un "Café literario" para compartir el amor por las palabras

Hoy jueves se invita a la comunidad a compartir lecturas de invierno. Entérate los detalles.
Por Redacción Red43

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Hoy jueves 17 de julio se realizará una nueva edición del Café Literario, esta vez bajo la propuesta “Libros del recuerdo”. 

 

La cita será de 15 a 17 horas. en Gene, ubicado en Almafuerte 1101.

 

La invitación es a compartir una tarde distinta, llena de palabras, memorias y encuentros. La consigna: traer ese libro que marcó nuestra historia. Ese ejemplar gastado, heredado o amado que leímos hace años y dejó huella.

 

“Vamos a leer, escuchar, conversar y emocionarnos juntos, en un espacio cálido, con aroma a café”, adelantaron desde la organización.

 

Cada semana de este invierno, la pastelería y cafetería Gene invita a compartir el valor de la palabra, un espacio donde ya compartió sus libros el autor local Gustavo De Vera y se amplía semana a semana.

 

SL

 

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