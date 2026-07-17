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Por Redacción Red43

El rock nacional clásico revive en Esquel con el sonido de "Malas Compañías"

Esta noche en Bro´s, el trío integrado por Lauty Varela en guitarra y voz, Pupo Millaman en bajo y coros, y Walter Aguilera en batería, revive el repertorio del carpo y el mejor rock nacional.
Por Redacción Red43

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La escena musical de Esquel continúa creciendo y esta noche tendrá un nuevo protagonista.

 

La banda Malas Compañías realizará su presentación oficial a partir de las 23:00 horas en Bro's (Roca 445), con una propuesta dedicada a los grandes clásicos del rock nacional argentino.

 

El trío está integrado por Lauty Varela en guitarra y voz, Pupo Millaman en bajo y coros, y Walter Aguilera en batería, tiene un repertorio que recorre algunas de las canciones más emblemáticas del rock nacional.

 

La invitación está abierta para todos los amantes del rock nacional, y como el nombre de la banda referencia, un recorrido por las distintas épocas de Pappo Napolitano.

 

Hoy desde las 23:00 horas, Bro's (Roca 445) será el punto de encuentro para disfrutar de una noche de clásicos, buena gastronomía y el estreno de una banda que comienza a escribir su propia historia en la música de Esquel.

 

SL

 

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