El rock nacional clásico revive en Esquel con el sonido de "Malas Compañías"

La escena musical de Esquel continúa creciendo y esta noche tendrá un nuevo protagonista.

La banda Malas Compañías realizará su presentación oficial a partir de las 23:00 horas en Bro's (Roca 445), con una propuesta dedicada a los grandes clásicos del rock nacional argentino.

El trío está integrado por Lauty Varela en guitarra y voz, Pupo Millaman en bajo y coros, y Walter Aguilera en batería, tiene un repertorio que recorre algunas de las canciones más emblemáticas del rock nacional.

La invitación está abierta para todos los amantes del rock nacional, y como el nombre de la banda referencia, un recorrido por las distintas épocas de Pappo Napolitano.

Hoy desde las 23:00 horas, Bro's (Roca 445) será el punto de encuentro para disfrutar de una noche de clásicos, buena gastronomía y el estreno de una banda que comienza a escribir su propia historia en la música de Esquel.

SL