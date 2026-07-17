El municipio digitaliza los reclamos de Espacios Verdes y suma nuevas herramientas de gestión

La Municipalidad de Esquel presentó un nuevo sistema digital para el área de Espacios Verdes que permitirá a los vecinos realizar reclamos de manera online y hacer un seguimiento de cada trámite. La herramienta fue desarrollada por la Dirección de Modernización junto al área de Espacios Verdes y busca agilizar la atención, optimizar los trabajos operativos y mejorar la comunicación con la comunidad.

La plataforma permitirá que los vecinos puedan iniciar pedidos desde cualquier dispositivo y conocer el estado de cada solicitud, mientras que internamente brindará nuevas herramientas para organizar recorridos, registrar tareas y mejorar la planificación del trabajo municipal.

Un sistema pensado para vecinos y para la gestión interna

La responsable del área de Espacios Verdes, Carolina Lemir, explicó que el sistema tiene un doble objetivo: facilitar el contacto con los vecinos y mejorar la planificación interna del área.

"El sistema cuenta de dos partes, una parte que es de reclamos de los vecinos hacia Espacios Verdes como también es todo un desarrollo muy rico en lo que es trabajo operativo dentro del área. Nosotros, a través de este sistema, podemos tener identificado cada uno de los árboles, por ejemplo, los recorridos de la recolección de ramas, cuándo fue la última vez que pasamos, por qué sector, todo el historial que tiene cada uno de los árboles de nuestra ciudad", señaló.

Además, destacó que el desarrollo fue mejorándose a partir de las necesidades planteadas por la gestión municipal.

"A pedido del señor intendente justamente fuimos mejorando todo este desarrollo para mejorar el servicio hacia la comunidad en lo que respecta a poda, recolección de ramas, plantaciones y, bueno, básicamente sería eso", sostuvo.

Una herramienta para ordenar el trabajo sobre el arbolado urbano

Lemir explicó que la incorporación de esta tecnología representa un cambio importante para la organización del área, especialmente por la cantidad de información que debe administrarse diariamente.

"Nosotros también teníamos un sistema que lleva un montón de tiempo en Espacios Verdes, donde para ver cada reclamo había que ingresar puntualmente en cada árbol. Y tenemos más de 12.000 árboles. Realmente esto a nosotros nos cambia abismalmente nuestra logística y cómo nos podemos planificar", afirmó.

En ese sentido, señaló que la plataforma permitirá organizar mejor los recursos municipales.

"Nos permite, por ejemplo, planificar el uso del hidroelevador, planificar las cuadrillas, determinar cuáles son los sectores que ya pasaron, poda baja, poda media. Inclusive el sistema lo cruza con la información del vecino que está pidiendo poda en el mismo sector y constatar si se pasó o no se pasó por ese árbol", indicó.

Cómo funcionará la nueva plataforma digital

Por su parte, el director de Modernización, Gustavo Tenuto, explicó que el sistema permitirá que los vecinos realicen sus reclamos desde cualquier dispositivo y reciban información sobre el estado de cada trámite.

"De ahora en más el vecino va a poder iniciar un reclamo online. Ese reclamo online lo va a hacer a través de cualquier medio tecnológico, un celular, una computadora. Nosotros lo vamos a recibir en tiempo y forma y vamos a comunicarnos a través de estos medios tecnológicos cada una de las acciones que se va tomando desde este espacio", indicó.

Asimismo, remarcó que la intención es simplificar el acceso para toda la comunidad.

"Esperamos que todos los vecinos empiecen a utilizar este sistema, gracias al cual no tienen que venir a hacer los reclamos acá o llamar por teléfono, sino que simplemente usando estos medios tecnológicos pueden iniciar los reclamos y hacer el seguimiento a través del correo electrónico", expresó.

Tenuto explicó que el acceso a la plataforma será a través del sitio espaciosverdes.esquel.ar.

"Desde cualquier tecnología, un celular, una computadora, en cualquiera de los sistemas operativos, espaciosverdes.esquel.ar y ahí van a encontrarse con un lugar que les va a pedir usuario y contraseña. Como no lo tienen, abajo va a decir crear usuario. Hacen clic en crear usuario y les va a pedir una serie de requisitos. Por supuesto, esto no es anónimo, esto es para cada ciudadano de Esquel", detalló.

Además, señaló que el sistema también tendrá una función informativa para los vecinos.

"Cuando vos hacés un reclamo de ramas, tenés que saber que hay ordenanzas que nos permiten al municipio retirar hasta un metro cúbico. Cuando superás ese espacio, hay ordenanzas que te obligan a tomar acciones. Entonces, a través de este sistema, no solamente iniciás un reclamo, sino que te informás de todas esas acciones que podemos hacer como municipio o acciones que debés hacer vos como ciudadano", explicó.

Reclamos online, seguimiento y comunicación directa

Tenuto destacó que la herramienta permitirá reducir tiempos administrativos y reemplazar circuitos que hasta ahora dependían del uso de papel.

"Imaginemos que es lo mismo que pasó con Memorándums. Tenemos en este momento 163.000 memorándums que nos ahorramos de escribir y esto es comunicación directa, fehaciente y dinámica dentro del municipio", sostuvo.

En esa línea, explicó que la información generada por el sistema también podrá ser utilizada por otras áreas municipales.

"Imaginen esta situación, que también el Juzgado de Faltas se va a enterar de todas las acciones que se realizan a través de Espacios Verdes, que sean del interés de ellos, a través de este medio. Antes eran papelitos que iban, viajaban, se gastaba no solamente todo el papel, sino tiempo. Ahora todo eso se reduce a segundos", afirmó.

Más planificación para podas, plantaciones y recolección de ramas

Respecto al funcionamiento interno del área, Lemir destacó que la plataforma permitirá mejorar la distribución de tareas y optimizar los recursos municipales.

Además, resaltó un cambio positivo en las solicitudes que recibe el área.

"Algo muy bueno es que cada vez son más pedidos de plantación. La verdad que estamos muy contentos como equipo. Cada vez son menos los reclamos que tenemos de poda y, sobre todo, de podas hace mucho tiempo y extracciones hace muchos años. Está bajando el nivel de pedidos y está incrementando el pedido de plantación. La verdad que esos son resultados buenos", expresó.

La digitalización como parte de una ciudad inteligente

El intendente Matías Taccetta enmarcó la iniciativa dentro del proceso de modernización que impulsa el municipio desde el inicio de la gestión.

"Nosotros pensábamos en una ciudad inteligente. Estuvimos dos años con Gustavo Tenuto trabajando, viendo varios municipios de todo el país, cómo ellos iban implementando distintas tecnologías y modernización, que implica también eficiencia y profesionalismo en la gestión", manifestó.

El jefe comunal remarcó que la incorporación de tecnología busca mejorar la relación entre el municipio y los vecinos.

"Yo escuchaba a muchos vecinos que llamaban por teléfono, se anotaba en un papel el pedido y después eso se perdía. Nosotros lo que hacemos con la tecnología es controlar", sostuvo.

Además, aseguró que la herramienta permitirá que los propios vecinos puedan hacer un seguimiento de la respuesta municipal.

"No solamente nosotros controlamos, sino también el vecino puede controlarnos a nosotros cuánto tardamos en cada uno de los pedidos que tiene hacia nosotros", agregó.

Un modelo que busca extenderse a otras áreas del municipio

Finalmente, Taccetta adelantó que la experiencia de Espacios Verdes será utilizada como modelo para avanzar con la digitalización de otros sectores municipales.

"Esta es un área, es una prueba modelo para nosotros, para después incorporar otras áreas. La geolocalización de cada uno de los pedidos es interesante para nosotros. Las estadísticas las utilizamos mucho", concluyó.

El intendente remarcó que el objetivo es que cada vecino pueda realizar trámites y conocer su estado sin necesidad de trasladarse hasta el municipio.

"Queremos que cualquier vecino tenga la posibilidad, las 24 horas, de comunicarse con el municipio y ver quién es la persona que está a cargo de ese trámite", finalizó.

MA